Быстрая и доступная альтернатива HDD: Обзор SSD Goodram CX400

К нам на обзор попало второе поколение SSD Goodram на 512 Гб.

Накопители SATA остаются основой хранилища любого компьютера благодаря лучшему соотношению цены и емкости. Они также по-прежнему являются наиболее распространенным способом дать новую жизнь ноутбукам, которые все еще работают с HHD. Так их можно радикально омолодить, значительно ускорив загрузку.

Обзор SSD Goodram CX400

Тем не менее, SSD имеет ограничения в интерфейсе SATA по скорости - 6 Гбит/с, что ограничивает его производительность. Но это альтернатива NVMe и тем ноутбукам и компьютерам, на которые нельзя поставить NVMe.

Дизайн

В этих устройствах нет эстетических изменений, они сохраняют свою конструкцию высотой 7 мм, и они по-прежнему производятся в Европейском Союзе, что очень необычно на этом рынке, где все производится в Китае или, в лучшем случае, Тайване.

Диск поставляется в простой упаковке, где сам SSD отчетливо видно.

Это второе поколение GoodRAM IRDM Pro предлагает важные изменения в типе используемой памяти, поскольку оно перешло от системы MLC к системе 3D TLC. Некоторые считают такой переход шагом назад с точки зрения качества флэш-памяти. Но именно такой ход позволяет конкурировать с другими устройствами на рынке. Даже в этом случае на устройство по-прежнему распространяется 5-летняя гарантия благодаря очень эффективному контроллеру для контроля поврежденных ячеек и использованию предварительно зарезервированной памяти, которая заменяет ячейки, поврежденные при использовании устройства.

Технические характеристики GoodRAM IRDM Pro Gen2

Обзор SSD Goodram CX400

Большое различие этого поколения с предыдущим, которое мы уже комментировали ранее, заключается не что иное, как использование более дешевой памяти 3D TLC, в отличие от MLC, используемого в предыдущем поколении. Но есть также изменения в дисковом контроллере, который теперь представляет собой Phison S12 (PS3112) по сравнению с предыдущим поколением Phison S10 (PS3110).

Эти контроллеры, как четырехъядерные, так и аналогичные по техническим характеристикам, предназначены для высокопроизводительных приводов, но с контролируемой стоимостью. Большая разница в том, что S12 отлично подготовлен для лучшей обработки памяти NAND Flash 3D TLC или новой недорогой памяти на основе архитектуры QLC. Использование этого типа памяти позволило добавить в каталог устройство емкостью 2 ТБ по конкурентоспособной цене, что было невозможно в предыдущем поколении.

Обзор SSD Goodram CX400

GoodRAM предлагает нам на эту модель до 5 лет гарантии со сроком службы 1,5 миллиона часов, 2 миллиона в предыдущем поколении, что гарантирует нам емкость записи до 400 ГБ / день в течение этих 5 лет гарантии. Конфигурации 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, и на этот раз у нас нет предустановок памяти, поэтому пользователю доступны десятичные разряды 512 ГБ. Их срок полезного использования, в зависимости от модели, составляет от 220 ТБ (256 ГБ) до 1700 ТБ (2 ТБ) с промежуточным сроком службы от 438 до 870 ТБ Вт для блоков емкостью 512 и 1 ТБ.

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По производительности больших отличий нет. Линейные скорости почти такие же: до 555 МБ / с (560 МБ / с для предыдущего поколения) и до 535 МБ / с для записи (530 МБ / с для первого поколения). Эти характеристики одинаковы для всего диапазона, обнаруживая, что ограничение, несомненно, связано с интерфейсом, а не с конфигурацией памяти NAND или контроллером устройства. Эти скорости также передаются, когда мы работаем со сжимаемыми и несжимаемыми файлами (которые не поддерживают большее сжатие, например, предварительно сжатые файлы, такие как .zip, .rar и т. д.).

Что касается вычислительной мощности, которая действительно важна для SSD-накопителя, производительность также сохраняется в трех моделях с до 97 000 операций ввода-вывода в секунду при чтении и до 86 000 операций ввода-вывода в секунду при записи. Это данные, которые кажутся короткими по сравнению с лучшими SSD-дисками на рынке, все в формате NVMe, но для диска SATA это, несомненно, серия действительно замечательных спецификаций, и этот контроллер Phison никогда не разочаровывает. Различия с предыдущим поколением также невелики, поскольку пик чтения инструкций в секунду составлял 100 000, а записи - 90 000.

Программное обеспечение

Обзор SSD Goodram CX400

GoodRAM значительно улучшила свое программное обеспечение для управления диском. Теперь оно намного эстетичнее, добавляет функциональность в качестве эталонного теста и даже, если поможет нам в переносе данных между дисками. Все интегрировано в красивый современный и простой в использовании интерфейс.

Обзор SSD Goodram CX400

Его программные инструменты позволяют нам отслеживать состояние устройства с помощью конкретных данных об использовании, которые включают жизнеспособность диска, записанные ГБ, часы использования, запуск устройства, температуру и т. д.

Обзор SSD Goodram CX400

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Это также позволяет нам поддерживать прошивку устройства в актуальном состоянии в случае обновлений на уровне программного обеспечения. Все из Windows и с простым исполняемым файлом, который даже не требует установки. Единственное, чего не хватает, так это безопасного удаления файлов.

Выводы

Обзор SSD Goodram CX400

Хотя сейчас запоминающие устройства стали менее качественными, правда заключается в том, что на внутреннем рынке трудно найти устройства, которые еще не выбрали бы еще более дешевые и низкокачественные запоминающие устройства, такие как формат QLC. Цена заставляет GoodRAM, если она хочет быть конкурентоспособной, должна пойти по этому пути более дешевой флэш-памяти. Результат очевиден: это устройство имеет более чем конкурентоспособную цену, и является одним из лучших устройств с таким типом памяти и с гарантиями, предлагаемыми продуктом, собранным в Европе.

Хорошо то, что устройство не теряет производительности, оно по-прежнему столь же эффективно, у него по-прежнему один из лучших контроллеров для этого типа устройства, и теперь он имеет более конкурентоспособные цены и новые варианты мощности, которые ранее было невозможно найти на рынке.

Напомним, ранее мы тестировали накопитель GoodRAM PX500 NVME PCIE Gen3 X4 1TB.

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