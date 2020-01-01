Быстрая и доступная альтернатива HDD: Обзор SSD Goodram CX400
Накопители SATA остаются основой хранилища любого компьютера благодаря лучшему соотношению цены и емкости. Они также по-прежнему являются наиболее распространенным способом дать новую жизнь ноутбукам, которые все еще работают с HHD. Так их можно радикально омолодить, значительно ускорив загрузку.
Тем не менее, SSD имеет ограничения в интерфейсе SATA по скорости - 6 Гбит/с, что ограничивает его производительность. Но это альтернатива NVMe и тем ноутбукам и компьютерам, на которые нельзя поставить NVMe.
Дизайн
В этих устройствах нет эстетических изменений, они сохраняют свою конструкцию высотой 7 мм, и они по-прежнему производятся в Европейском Союзе, что очень необычно на этом рынке, где все производится в Китае или, в лучшем случае, Тайване.
Диск поставляется в простой упаковке, где сам SSD отчетливо видно.
Это второе поколение GoodRAM IRDM Pro предлагает важные изменения в типе используемой памяти, поскольку оно перешло от системы MLC к системе 3D TLC. Некоторые считают такой переход шагом назад с точки зрения качества флэш-памяти. Но именно такой ход позволяет конкурировать с другими устройствами на рынке. Даже в этом случае на устройство по-прежнему распространяется 5-летняя гарантия благодаря очень эффективному контроллеру для контроля поврежденных ячеек и использованию предварительно зарезервированной памяти, которая заменяет ячейки, поврежденные при использовании устройства.
Технические характеристики GoodRAM IRDM Pro Gen2
Большое различие этого поколения с предыдущим, которое мы уже комментировали ранее, заключается не что иное, как использование более дешевой памяти 3D TLC, в отличие от MLC, используемого в предыдущем поколении. Но есть также изменения в дисковом контроллере, который теперь представляет собой Phison S12 (PS3112) по сравнению с предыдущим поколением Phison S10 (PS3110).
Эти контроллеры, как четырехъядерные, так и аналогичные по техническим характеристикам, предназначены для высокопроизводительных приводов, но с контролируемой стоимостью. Большая разница в том, что S12 отлично подготовлен для лучшей обработки памяти NAND Flash 3D TLC или новой недорогой памяти на основе архитектуры QLC. Использование этого типа памяти позволило добавить в каталог устройство емкостью 2 ТБ по конкурентоспособной цене, что было невозможно в предыдущем поколении.
GoodRAM предлагает нам на эту модель до 5 лет гарантии со сроком службы 1,5 миллиона часов, 2 миллиона в предыдущем поколении, что гарантирует нам емкость записи до 400 ГБ / день в течение этих 5 лет гарантии. Конфигурации 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, и на этот раз у нас нет предустановок памяти, поэтому пользователю доступны десятичные разряды 512 ГБ. Их срок полезного использования, в зависимости от модели, составляет от 220 ТБ (256 ГБ) до 1700 ТБ (2 ТБ) с промежуточным сроком службы от 438 до 870 ТБ Вт для блоков емкостью 512 и 1 ТБ.
Читай также: GOODRAM выпустил свой первый внешний накопитель
По производительности больших отличий нет. Линейные скорости почти такие же: до 555 МБ / с (560 МБ / с для предыдущего поколения) и до 535 МБ / с для записи (530 МБ / с для первого поколения). Эти характеристики одинаковы для всего диапазона, обнаруживая, что ограничение, несомненно, связано с интерфейсом, а не с конфигурацией памяти NAND или контроллером устройства. Эти скорости также передаются, когда мы работаем со сжимаемыми и несжимаемыми файлами (которые не поддерживают большее сжатие, например, предварительно сжатые файлы, такие как .zip, .rar и т. д.).
Что касается вычислительной мощности, которая действительно важна для SSD-накопителя, производительность также сохраняется в трех моделях с до 97 000 операций ввода-вывода в секунду при чтении и до 86 000 операций ввода-вывода в секунду при записи. Это данные, которые кажутся короткими по сравнению с лучшими SSD-дисками на рынке, все в формате NVMe, но для диска SATA это, несомненно, серия действительно замечательных спецификаций, и этот контроллер Phison никогда не разочаровывает. Различия с предыдущим поколением также невелики, поскольку пик чтения инструкций в секунду составлял 100 000, а записи - 90 000.
Программное обеспечение
GoodRAM значительно улучшила свое программное обеспечение для управления диском. Теперь оно намного эстетичнее, добавляет функциональность в качестве эталонного теста и даже, если поможет нам в переносе данных между дисками. Все интегрировано в красивый современный и простой в использовании интерфейс.
Его программные инструменты позволяют нам отслеживать состояние устройства с помощью конкретных данных об использовании, которые включают жизнеспособность диска, записанные ГБ, часы использования, запуск устройства, температуру и т. д.
Читай также: Создан для игр: Обзор накопителя WD BLACK SN750 NVMe
Это также позволяет нам поддерживать прошивку устройства в актуальном состоянии в случае обновлений на уровне программного обеспечения. Все из Windows и с простым исполняемым файлом, который даже не требует установки. Единственное, чего не хватает, так это безопасного удаления файлов.
Выводы
Хотя сейчас запоминающие устройства стали менее качественными, правда заключается в том, что на внутреннем рынке трудно найти устройства, которые еще не выбрали бы еще более дешевые и низкокачественные запоминающие устройства, такие как формат QLC. Цена заставляет GoodRAM, если она хочет быть конкурентоспособной, должна пойти по этому пути более дешевой флэш-памяти. Результат очевиден: это устройство имеет более чем конкурентоспособную цену, и является одним из лучших устройств с таким типом памяти и с гарантиями, предлагаемыми продуктом, собранным в Европе.
Хорошо то, что устройство не теряет производительности, оно по-прежнему столь же эффективно, у него по-прежнему один из лучших контроллеров для этого типа устройства, и теперь он имеет более конкурентоспособные цены и новые варианты мощности, которые ранее было невозможно найти на рынке.
Напомним, ранее мы тестировали накопитель GoodRAM PX500 NVME PCIE Gen3 X4 1TB.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил