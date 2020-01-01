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Гидравлический пресс против свинца в замкнутом пространстве: Эксперименты

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Как сильно расплющит свинец?

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Блогеры решили проверить, что произойдет с различными предметами, если их подвергнуть огромному давлении 15 000 атмосфер в замкнутом пространстве. 

Под пресс попали дробь, песок и другие предметы.

Только не повторяйте это дома!

Напомним, ранее блогеры показали, что такое равновесие.

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Теги: эксперименты, видео
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