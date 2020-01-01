Гидравлический пресс против свинца в замкнутом пространстве: Эксперименты
Как сильно расплющит свинец?
Читай также: Что будет, если бросить натрий в кокос? Эксперименты
Блогеры решили проверить, что произойдет с различными предметами, если их подвергнуть огромному давлении 15 000 атмосфер в замкнутом пространстве.
Под пресс попали дробь, песок и другие предметы.
Только не повторяйте это дома!
Напомним, ранее блогеры показали, что такое равновесие.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил