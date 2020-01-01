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Автомобиль-трасформер совершил первый перелет между городами

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Гибрид самолета и авто взлетел в небо Словакии.
Если AirCar будет запущен в производство, пилоты смогут летать между аэропортами города, приземляться на взлетно-посадочную полосу, а затем ехать в конечный пункт назначения - и все это на одном и том же транспортном средстве.
Если AirCar будет запущен в производство, пилоты смогут летать между аэропортами города, приземляться на взлетно-посадочную полосу, а затем ехать в конечный пункт назначения - и все это на одном и том же транспортном средстве.
Klein Vision

Поднявшись в воздух впервые только в прошлом году, AirCar Klein Vision теперь совершил свой первый междугородний рейс. Гибрид самолета и дорожного транспортного средства вылетел из аэропорта Нитры рано утром 28 июня, приземлился в Братиславе чуть более чем через полчаса, а затем по дороге направился в столицу Словакии.

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AirCar разрабатывается оригинальным изобретателем и конструктором летающей машины Aeromobil профессором Стефаном Кляйном - под его собственной компанией Klein Vision.

На земле он выглядит как спортивный автомобиль, но при нажатии кнопки хвост выдвигается назад, а крылья поднимаются и раскрываются, чтобы подготовить его к взлету. Все это занимает менее трех минут и завораживает при просмотре, как вы можете видеть в видео в конце.

Под наблюдением Управления гражданской авиации он уже налетал более 40 часов, в том числе поднялся на высоту 2500 м, достиг максимальной крейсерской скорости 190 км/ч и совершил повороты на 45 градусов, а также прохождение испытаний на устойчивость и маневренность.

В конструкции нынешнего прототипа используются "современные композитные материалы", он оснащен 160-сильным двигателем BMW, с фиксированным винтом в задней части и баллистическим парашютом на случай, если что-то пойдет не так. Никаких других подробностей на данном этапе не разглашается.

Антон Заяц из Klein Vision (слева) и профессор Стефан Кляйн (справа) с трансформирующимся прототипом AirCar
Антон Заяц из Klein Vision (слева) и профессор Стефан Кляйн (справа) с трансформирующимся прототипом AirCar
Klein Vision

Во время своего первого междугороднего полета AirCar поднялся в небо с аэродрома в Нитре, пролетел 35 минут в международный аэропорт Братиславы, чтобы совершить 142-ю успешную посадку, а затем был переведен в режим движения для поездки в центр Братиславы.

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"Этот рейс открывает новую эру двойных транспортных средств", - сказал профессор Кляйн. "Это открывает новую категорию транспорта и возвращает человеку свободу, изначально приписываемую автомобилям". Соучредитель компании Антон Заяц добавил: "AirCar больше не является просто доказательством концепции; полет превратил научную фантастику в реальность".

Компания также раскрыла несколько скудных подробностей о готовящемся к выпуску опытном образце. Он будет оснащен двигателем мощностью 300 л.с., винтом с регулируемым шагом, крейсерской скоростью 300 км / ч и дальностью полета 1000 км. Ожидается, что прототип получит сертификат EASA CS-23 и дорожное разрешение M1.

 

Напомним, ранее сообщалось, что экс-пилот создал летающую машину.

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Теги: автомобиль, полет, видео
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