Электричество из воздуха и металла: Эксперименты

Как создать вечную батарею?

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Металл-воздушная батарея - это самый перспективный из всех источников тока для электромобилей. Благодаря высокой плотности тока, такие батареи могут превосходить литиевые в несколько раз, а перезарядка таких батарей производится простой заменой алюминиевых пластин.

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