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Электричество из воздуха и металла: Эксперименты

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Как создать вечную батарею?

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Металл-воздушная батарея - это самый перспективный из всех источников тока для электромобилей. Благодаря высокой плотности тока, такие батареи могут превосходить литиевые в несколько раз, а перезарядка таких батарей производится простой заменой алюминиевых пластин.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если расстрелять машину гвоздями.

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Теги: эксперименты, видео
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