Видео дня: Роботы Boston Dynamics станцевали под хит BTS

Hyundai празднует приобретение Boston Dynamics танцем.

Hyundai официально завершила сделку по приобретению Boston Dynamics - создателя любимых в Интернете танцующих роботов Spot и Atlas. И чтобы отпраздновать это событие, компания сотрудничала с K-pop сенсацией BTS над новым видео, в котором показаны семь роботов Spot, играющих под песню группы 2020 года "IONIQ: I'm On It".

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И хотя плавные танцевальные движения Spot могут вызвать беспокойство у поклонников K-pop, думающих, что бойз-бэнды K-pop могут стать следующей индустрией, в которой Boston Dynamics нацеливается своими роботами, чтобы заменить рабочих, прямо сейчас кажется, что BTS не слишком беспокоятся о конкуренции. На втором видео группа празднует приобретение Hyundai вместе с роботом Spot, а бойз-бэнд и бот собираются вместе для короткого танцевального выступления.

Напомним, ранее сообщалось, что роботов Boston Dynamics обучат драться.

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