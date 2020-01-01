На дне Мертвого моря нашли таинственный минерал

Очень редкий минерал, который ранее находили только во внеземных метеоритах, впервые был обнаружен в горных породах Земли, лежащих в осадочном образовании недалеко от берегов Мертвого моря.

Слева: шлифованный разрез с зернами аллабогданита и баррингерита (белая галька). Справа: тот же фрагмент с зернами аллабогданита (смешанные цвета) и баррингерита (желтый) Минералогическое общество Америки

Аллабогданит, фосфидный минерал, был неизвестен науке всего пару десятилетий назад, после того как фрагменты небольшого железного метеорита были обнаружены в реке Большой Долгучан в Восточной Якутии, Россия.

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Образец фрагментов позже показал присутствие новой минеральной структуры, возникающей в виде тонких слоев кристаллов, распространяющихся по смеси плессита метеорита. Первооткрыватели назвали его в честь русского геолога Аллы Богдановой.

Впоследствии аллабогданит был обнаружен и в других метеоритах , что позволяет предположить, что этот редкий минерал может быть не таким эксклюзивным, как предполагалось.

Тем не менее, обнаружение только в скалах, падающих с неба, по-прежнему является довольно особым статусом, и все же теперь кажется, что аллабогданит также имеет земное происхождение, о котором мы никогда не знали.

В новом исследовании ученые сообщают об открытии аллабогданита в пустыне Негев в Израиле, расположенной к юго-западу от Мертвого моря.

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"Открытие полиморфа (Fe, Ni) 2P, аллабогданита под высоким давлением в поверхностных пирометаморфических породах формации Хатрурим (Пятнистая зона), окружающей бассейн Мертвого моря в Израиле, является первым наземным проявлением минерала, ранее обнаруженного только в железных метеоритах ", - поясняет в новой статье группа исследователей под руководством кристаллографа Сергея Бритвина из Санкт-Петербургского университета в России.

Хотя аллабогданит Мертвого моря мог появиться не из космоса, по-прежнему возможно - возможно, - что он родился в результате какого-то внеземного события, говорят исследователи.

Анализ образца Хатрурима - и эксперименты, изучающие, как он переходит из своего полиморфного состояния низкого давления, минерала баррингерита, - показывают, что этот земной аллабогданит образуется только при чрезвычайно высоком давлении: более 25 гигапаскалей.

"Такие высокие давления на Земле могут быть достигнуты во время катастрофических столкновений с крупными метеоритными ударами или в условиях мантии Земли на глубине более 500 километров", - говорит Бритвин.

Однако, поскольку нет никаких свидетельств крупных столкновений метеоритов в этом регионе или каких-либо признаков того, что породы в Пятнистой зоне имеют глубокую связь с мантией Земли, не совсем ясно, как появился этот земной аллабогданит.

Если мы сможем найти другие экземпляры земного аллабогданита, это может дать нам больше информации для продолжения. Но пока мы не сможем найти другой источник этого необычного минерала на Земле, трудно сказать больше, - заключает команда.

"Таким образом, происхождение земного аллабогданита в породах Пятнистой зоны остается нерешенным и увеличивает количество минералогических загадок этого необычного метаморфического комплекса", - объясняют исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли место рождения упавшего на Землю метеорита.

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