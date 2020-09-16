Тренды YouTube: Cборная Украины в 1/4 Евро и Иван Дорн х Заур Байцаев

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СБОРНАЯ УКРАИНЫ в 1/4 Евро!!! Разбор матча и эксклюзивные комментарии

В программе "Великий футбол" разбор матчей игрового дня Евро 2020. Анализируем поединки Англия - Германия и Швеция - Украина.

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"Великий футбол" - новый футбольный космос. Теперь это больше, чем программа. На YouTube-канале еще больше эксклюзивов, еще больше сюжетов и прямое общение со зрителем.

Иван Дорн х Заур Байцаев | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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На ютьюб-канале Labelcom вышел новый эпизод шоу «Что было дальше?», и он вновь получился музыкальным. Началось все безобидно: Дорн предложил ведущим послушать стих, который он написал об их программе. Прочитать его у артиста получилось не очень хорошо, за что Дорн получил выговор. Между тем Иван решил реабилитироваться, поэтому раздал всем участникам шоу по музыкальному инструменту.

Следующим рассказчиком стал Заур Байцаев, который рассказал аж две истории. Произошло это потому, что в процессе озвучивания первой он нечаянно пропустил момент, когда должен был спросить: «Что было дальше?».

Напомним, ранее в тренды попали Украина – Северная Македония и Молнии, шторм, град и затопленные дома.

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