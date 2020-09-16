OPPO патентует двусторонний телефон с круговым дисплеем

Устройство будет выглядеть интересно.

Когда дело доходит до инноваций в смартфонах, OPPO находится в авангарде, предлагая множество новинок и патентов. И патенты, кажется, не прекращаются. Мы уже видели OPPO X 2021, концептуальный мобильный телефон OPPO, а теперь компания подала новый патент на двухсторонний смартфон с дисплеем Wrap-Around.

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OPPO подала патент во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) с документацией под названием "Метод сборки и разборки электронного оборудования". В нем подробно описаны методы сборки и разборки таких двусторонних гибких экранов.

Беглый взгляд на патент, и мы видим схему телефона с тонкими рамками и острыми углами. Схемы действительно дают нам представление о том, как это может выглядеть, но концептуальные изображения, предоставленные LetsGoDigital, дают нам лучшее представление о том, как дизайн будет выглядеть при материализации.

Рендер смартфона letsgodigital

Джермейн Смит, создатель Concept Creator, сотрудничал с ребятами из LetsGoDigital. Созданный им концепт выглядит очень интересно. Как упоминалось ранее, у устройства сверхтонкие лицевые панели, а с левой стороны дисплей смещен назад. Несмотря на то, что дисплей расширен и обернут вокруг, он не изогнут, он острый и имеет ультрасовременный дизайн.

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Говорят, что OPPO использует ультратонкую стальную пластину между дисплеем и рамкой, которая позволяет размещать относительно тонкие экраны.

Двигаясь назад, рендеры показывают настройку задней камеры. Он имеет четыре сенсора и светодиодную вспышку под линзами. Поскольку это полноэкранный телефон с обернутым вокруг него дисплеем, мы можем сказать, что заднюю камеру можно использовать в качестве сенсора для селфи, рассматривая расширенный дисплей как видоискатель.

Экран находится только с одной стороны, а регуляторы громкости размещены на самом правом краю, если смотреть на телефон спереди.

Помимо этого, мы также видели нечто подобное от Huawei в прошлом. Китайский гигант смартфонов запатентовал двухсторонний телефон с аналогичным дисплеем по периметру еще в 2020 году. Одно из основных отличий патента Huawei заключалось в том, что у него были изогнутые края вместо острых, как в этом патенте OPPO. Если вы его пропустили, мы уже видели в реальной жизни устройство с круговым дисплеем - Xiaomi Mi Mix Alpha.

Поскольку он находится на стадии патентования, нам нужно подождать и посмотреть, воплотится ли этот дизайн в настоящий смартфон в ближайшие годы.

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