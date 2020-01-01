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Делаем паровой двигатель из бензопилы: Эксперименты

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Можно ли сделать паровоз из пилы?

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Блогер SuperCrastan решил создать стимпанковский двигатель, оживив паровые технологии. Для этого он разберет уставшую бензопилу и из ее остатков сделает паровой двигатель для транспортного средства.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если погладить одежду катком.

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Теги: эксперименты, видео
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