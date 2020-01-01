Названы телефоны, которые получат MIUI 13

Первым смартфоном на новой операционке будет Mi MIX 4.

Xiaomi выпускает обновление MIUI 12.5 для соответствующих устройств по всему миру. С другой стороны, компания создала “MIUI Pioneer Group“ для решения проблемы, с которой сталкиваются пользователи. Вдобавок ко всему в Интернете начали циркулировать слухи о MUI 13 .

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По данным Digital Chat Station, надежного эксперта из Китая, MIUI 13 действительно тестируется Xiaomi. Прежде всего, он говорит, что устройства, выпущенные за последние два года, получат обновление. Последняя информация неудивительна, так как Xiaomi известна тем, что предоставляет три обновления MIUI для флагманов, а также популярных среднечастотных моделей и два обновления MIUI для бюджетных смартфонов.

Кроме того, ранее на этой неделе другой лидер сообщил, что предстоящий Mi MIX 4 дебютирует с MIUI 13 на борту. По слухам, этот смартфон будет выпущен в третьем квартале. Следовательно, последняя версия MIUI также должна быть анонсирована примерно в то же время.

Согласно предыдущим сообщениям, Xiaomi начал адаптировать свои системные приложения для MIUI 13. Слуха даже предположил , что MIUI 13 будут запущены в июне. Но похоже, что это не так.

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В любом случае, мы ожидаем узнать больше о следующей основной версии мобильной операционной системы Xiaomi до ее официального анонса в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон со слайд-дисплеем.

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