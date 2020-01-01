Смартфон Samsung Galaxy A21s — чуть ли не самая продаваемая модель на рынке портативной электроники в Украине по итогам 2020 года. Залогом массового спроса на гаджет является как доступная цена, так и хороший уровень технологичности. В нашем обзоре специалисты интернет-магазина «Цифра» рассказывают о целом ряде других причин популярности этого знакового для индустрии девайса.

Смартфон Galaxy A21s: дизайн

Аппарат получил корпус из ударопрочного пластика с глянцевой фактурой и интересным цветовым градиентом на тыльной панели. В верхнем углу расположился аккуратный блок четверных камер прямоугольного формата. По центру можно увидеть сканер отпечатков, который крайне отзывчиво реагирует на касание пальца.

Спереди этот Самсунг смотрится гораздо ярче по сравнению с популярными «китайцами». Все благодаря отсутствию выреза в виде шторки, который пожирает ценную площадь экрана. Ну а наличие О-образного глазка фронталки намекает на вдохновение разработчика дизайном моделей из категории подороже.

Смартфон Samsung Galaxy A21s абсолютно не отягощает руку и не скользит в ладони, что является характерным минусом гаджетов со стеклянной оболочкой. Но чтобы модель внешне оставалась новенькой как с иголочки, не поленитесь обзавестись чехлом.

Экран

Смартфон Galaxy A21s остается наиболее доступным в плане цены среди всех моделей с 6.5-дюймовым дисплеем и О-образной фронтальной камерой. Можно еще вспомнить о предыдущей такой же недорогой версии девайса. Но впечатление сразу же портит не слишком солидный каплевидный вырез, а также отсутствие бесконтактных платежей и скромный набор опций для создания эффектных фото.

Экран модели выдает изображение в формате HD+. Матрица здесь построена на базе технологии PLS. В итоге владелец гаджета может наслаждаться спокойной цветовой палитрой. А за счет сбалансированной яркости и контраста глаза пользователя не ощущают усталости даже в ходе многочасовой эксплуатации телефона. Картинка же остается четкой под наиболее интенсивными солнечными лучами.

Смартфон Galaxy A21s: камеры

Аппарат получил такой набор объективов:

48 МП — выдает детализированные снимки со сбалансированной резкостью и отсутствием явных пересветов;

8 МП — создает впечатление особой ширины пространства и четко отображает мелкие детали объектов;

2 МП — эта макрокамера делает фото с повышенной резкостью и яркой цветовой палитрой.

Роль дополнительного объектива играет еще одна 2-мегапиксельная камера, которая умеет снимать в режиме «Живого фокуса». В ходе создания портретных кадров достигается хороший крупный план с четкими границами и эффектным размытием фона.

Аппаратная начинка девайса

Модель абсолютно не блещет в плане производительности. Но запаса быстродействия здесь с головой хватает на выполнение повседневных задач. А это удобное общение в мессенджерах, гладкая работа приложений, комфортный серфинг веб-страниц, отзывчивое поведение аудиоплеера и легкий запуск игр.

Залогом хорошей продуктивности гаджета является оснащение достаточно быстрым 8-ядерным чипсетом Exynos 850, который работает на частоте до 2 ГГц. Хорошую поддержку процессору дает запас ОЗУ на 3 или 4 Гб, в зависимости от сборки. Что касается размера встроенного хранилища данных, то в отдельных версиях смартфона этот параметр составляет 32 или 64 Гб.

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Огляд смартфона Samsung Galaxy A21s

Смартфон Samsung Galaxy A21s — мало не найбільш продавана модель на ринку портативної електроніки в Україні за підсумками 2020 року. Запорукою масового попиту на гаджет є як доступна ціна, так і хороший рівень технологічності. У нашому огляді фахівці інтернет-магазину «Цифра» розповідають про цілий ряд інших причин популярності цього знакового для індустрії девайса.

Смартфон Galaxy A21s: дизайн

Апарат отримав корпус з ударостійкого пластику з глянсовою фактурою і цікавим кольоровим градієнтом на тильній панелі. У верхньому кутку розташувався акуратний блок четверної камери прямокутного формату. По центру можна побачити сканер відбитків, який вкрай чуйно реагує на дотик пальця.

Спереду цей Самсунг виглядає набагато яскравіше в порівнянні з популярними «китайцями». Все завдяки відсутності вирізу у вигляді шторки, який пожирає цінну площу екрану. Ну а наявність О-образного вічка фронталки натякає на натхнення розробника дизайном моделей з категорії дорожче.

Смартфон Samsung Galaxy A21s зовсім не обтяжує руку і не ковзає в долоні, що є характерним мінусом гаджетів зі скляною оболонкою. Але щоб модель зовні залишалася новенькою як з голочки, не полінуйтеся обзавестися чохлом.

Екран

Смартфон Galaxy A21s залишається найбільш доступним в плані ціни серед всіх моделей з 6.5-дюймовим дисплеєм і О-образною фронтальною камерою. Можна ще згадати про попередній такий же недорогий девайс. Але враження відразу ж псує не дуже солідний каплевидний виріз, а також відсутність безконтактних платежів і скромний набір опцій для створення ефектних фото.

Екран моделі видає зображення у форматі HD+. Матриця тут побудована на базі технології PLS. В результаті власник гаджета може насолоджуватися спокійною палітрою кольорів. А за рахунок збалансованої яскравості і контрасту очі користувача не відчувають втоми навіть в ході багатогодинної експлуатації телефону. Картинка ж залишається чіткою під найбільш інтенсивними сонячними променями.

Смартфон Galaxy A21s: камери

Апарат отримав такий набір об'єктивів:

48 МП — видає деталізовані знімки зі збалансованою різкістю і відсутністю явних засвітів;

8 МП — створює враження особливої ​​ширини простору і чітко відображає дрібні деталі об'єктів;

2 МП — ця макрокамера робить фото з підвищеною різкістю і яскравою палітрою кольорів.

Роль додаткового об'єктива грає ще одна 2-мегапіксельна камера, яка вміє знімати в режимі «Живого фокуса». В ході створення портретних кадрів досягається хороший великий план з чіткими кордонами і ефектним розмиванням фону.

Апаратна начинка девайсу

Модель абсолютно не блищить в плані продуктивності. Але запасу швидкодії тут з головою вистачає на виконання повсякденних завдань. А це зручне спілкування в месенджерах, гладка робота додатків, комфортний серфінг веб-сторінок, чуйна поведінка аудіоплеєра і легкий запуск ігор.

Запорукою гарної продуктивності гаджета є оснащення досить швидким 8-ядерним чіпсетом Exynos 850, який працює на частоті до 2 ГГц. Хорошу підтримку процесору дає запас ОЗП на 3 або 4 Гб, в залежності від збірки. Що стосується розміру вбудованого сховища даних, то в окремих версіях смартфона цей параметр становить 32 або 64 Гб.

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