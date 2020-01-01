Тренды YouTube: Украина – Северная Македония и Молнии, шторм, град и затопленные дома

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Молнии, шторм, град и затопленные дома. По Украине пронеслась мощная непогода

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В Украине продолжает бушевать непогода. В Черкасской области молния убила мужчину. Он сидел под деревом, и разговаривал по телефону.

В Мариуполе накануне выпал град размером с перепелиное яйцо. А на Харьковщине ливень затопил дома.

Украина – Северная Македония. Обзор матча / Есть первая ПОБЕДА на Евро!

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В матче Евро 2020 сборная Украины обыграла Северную Македонию. Поединок завершился со счетом 2:1.

Первый тайм прошел со счетом 2:0, но уже во втором, в результате пенальти, Северная Македония уменьшила разрыв, заставив понервничать болельщиков.

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