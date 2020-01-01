Китай отправил трех космонавтов на новую космическую станцию

Это первый запуск Китая с экипажем почти за пять лет.

Миссия " Шэньчжоу-12" стартовала из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая, взлетев с площадки на ракете Long March 2F в 04:22 по Киеву.

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Шэньчжоу-12 - первый пилотируемый космический полет Китая за почти пять лет - отправляет трех астронавтов на Тяньхэ ("Гармония небес"), основной модуль новой национальной космической станции Тяньгун . Если все пойдет по плану, трио проведет три месяца на борту корабля длиной 16,6 метра, выполняя различные испытания и техническое обслуживание.

"Для нас большая честь возглавить серию пилотируемых миссий по строительству космической станции, и у нас много ожиданий", - сказал командующий Шэньчжоу-12 Не Хайшэн на пресс-конференции в Цзюцюань 16 июня, сообщает государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

Запуск ракеты Long March 2F CCTV

"Мы не только сделаем основной модуль "космическим домом", но и проведем ряд проверок ключевых технологий", - сказал Не. "Будет больше трудных задач и больше проблем".

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Запуск Шэньчжоу-12 - это третий из 11 запусков, которые потребуются для строительства новой космической станции Китая, которую страна планирует завершить к концу 2022 года. Первый запуск произошел 28 апреля, отправив Тяньхэ на низкую околоземную орбиту. Второй произошел 29 мая, когда он поднял роботизированный грузовой корабль Тяньчжоу-2 , который был упакован более чем 6,6 тоннами материалов и был прикреплен к основному модулю.

Экипаж китайской миссии Шэньчжоу-12 прощается перед запуском 17 июня 2021 года. Это (слева направо): Тан Хунбо, Лю Бомин и Не Хайшэн CCTV

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Запуск Тяньхэ вызвал определенные споры, потому что огромная основная ступень ракеты Long March 5B модуля достигла орбиты и через 10 дней потеряла контроль над Землей. Но эта проблема не повторялась с Тяньчжоу-2, который запускался с ракеты Long March 7, и этого не ожидалось с Шэньчжоу-12.

Две из оставшихся восьми сборочных миссий будут оборудованы "лабораторными модулями" под названием Вэньтянь и Мэнтянь, которые будут прикреплены по обе стороны от Тяньхэ, чтобы сформировать Т-образный форпост, который примерно на 15% массивнее 450-тонной Международной космической станции (МКС). Китайские космические чиновники заявили, что на этапе строительства аванпоста также будет три дополнительных полета роботов и еще три миссии с экипажем.

Три китайских космонавта внутри космического корабля во время запуска CCTV

Шэньчжоу-12 был первым запуском с экипажем в Китае с октября 2016 года, когда Шэньчжоу-11 отправил трех астронавтов в прототип космической лаборатории Тяньгун-2 на один месяц.

Последние несколько месяцев были насыщенными для космической программы Китая, и не только из-за запусков Тяньхэ, Тяньчжоу 2 и Шэньчжоу 11. Например, 14 мая страна высадила свой первый марсоход на Красной планете, и он продолжает управлять луноходом на таинственной и в значительной степени неизведанной обратной стороне Луны.

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