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Тренды YouTube: DOROFEEVA – Почему и Регина Тодоренко - Ромчик

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В тренде - музыка.

DOROFEEVA – Почему (Official Music Video)

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"Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос "ну почему так?". Ты попадаешь в капкан чувств… Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский", - пишет Дорофеева в описании видео.

Регина Тодоренко - Ромчик (Премьера клипа)

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Регина Тодоренко представила первый сольный клип на песню "Ромчик". По сюжету исполнительница и ее возлюбленный переносятся в разные страны мира с помощью поцелуев. В финале оригинальный метод перемещения перестает работать, потому что избранник певицы ревнует ее к одной из панд в подтанцовке. После этого выясняется: под костюмом черно-белого животного скрывался муж певицы.

Напомним, ранее в тренды попали FACE в гостях у Гордона и Morgenshtern - Aristocrat.

 

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Теги: тренды YouTube, видео
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