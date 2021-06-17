Китай и Россия раскрыли план создания международной лунной базы

Две страны представили план создания совместной Международной лунной исследовательской станции, которая будет направлять сотрудничество и развитие проекта.

Китайские и российские космические чиновники раскрыли планы 16 июня на конференции Global Space Exploration (GLEX) в Санкт-Петербурге, Россия, заявив, что ILRS вызвала интерес ряда стран и организаций.

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Планируется, что ILRS будет разрабатываться одновременно, но отдельно от американской программы исследования Луны Artemis.

Ву Яньхуа, заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA), представил научные цели, оборудование и транспорт, инфраструктуру лунной поверхности, этапы разработки и рамки сотрудничества для этого предприятия.

Первая фаза ILRS, известная как разведка, включает в себя сбор данных и проверку высокоточных мягких посадок в 2021-2025 годах с помощью китайских миссий Чанъэ-4, -6 и -7, российской Луны 25, 26 и 27 и возможных миссии партнеров.

Второй этап “строительства“ состоит из двух этапов (2026-30, 2031-35 гг). Первый - это проверка технологий, возврат образцов, массовая доставка грузов и начало совместных операций. Запланированные миссии - “Чанъэ-8“ и “Луна-28“ и потенциальные международные партнеры.

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Второй этап направлен на завершение орбитальной и наземной инфраструктуры для энергетики, связи, использования ресурсов на месте и других технологий. Миссии под названием ILRS-1–5 будут сосредоточены соответственно на энергетике и связи, исследовательских и разведочных объектах, использовании ресурсов на месте, общих технологиях и возможностях астрономии. Российские сверхтяжелые ракеты-носители перечислены для запуска миссий.

На заключительном этапе “утилизации“ после 2036 г. начнется посадка с экипажем. Позже CNSA опубликовала английскую и китайскую версии дорожной карты на своих веб-страницах, а Роскомкос разместил презентационное видео в Twitter.

Видеоконцепция создания Международной научной лунной станции 🚀🌒



После презентации ознакомиться с Дорожной картой и Руководством по участию в проекте #МНЛС можно будет на официальных сайтах Роскосмоса и КНКА pic.twitter.com/DycyqhhPFZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 16, 2021

Космические аппараты, показанные на видео, включают орбитальные аппараты и спутники-ретрансляторы, спускаемые и восходящие аппараты, наземную инфраструктуру для энергетики и связи, прыгающих роботов и интеллектуальные мини-вездеходы.

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Местоположение ILRS еще не определено. Возможными пунктами назначения, отмеченными в презентации, были кратер Аристарх и холмы Мариус на северо-западе ближней стороны Луны и кратер Амундсена возле южного полюса.

Сергей Савельев, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Роскосмоса, сказал, что “трудно переоценить научную значимость проекта“.

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по ILRS в марте. Международные партнеры были открыто приглашены на полях Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС) 23 апреля.

Китай и Россия представили пять областей сотрудничества, в которых могут сотрудничать потенциальные партнеры. Ву сказал, что стороны надеются подготовить юридический документ, детализирующий принципы ILRS, до конца года.

Савельев и Ву заявили, что переговоры велись с Европейским космическим агентством и КНЕС Франции, а интерес к проекту проявили Таиланд, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако Ву отметил, что обсуждения находятся на очень ранней стадии.

Дорожная карта по постройке лунной базы CNSA

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ILRS находится на начальной стадии, впереди еще много других приоритетов и задач. Ву также отметил, что презентация была “первой версией“ дорожной карты.

На вопрос, когда граждане Китая впервые высадятся на Луну, Ву заявил, что после недавнего запуска модуля Тяньхэ основное внимание было уделено Китайской космической станции, и отказался назвать дату.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Китай хотят построить исследовательскую станцию ​​на Луне.

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