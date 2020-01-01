Что, если смешать все реактивы в лаборатории: Эксперименты

Будет ли взрыв? Или все обойдется?

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В этом видео блогеры решили ответить на любимый вопрос начинающих химиков и наглядно показать, что же будет, если смешать все реактивы, которые есть в лаборатории? Получится ли Веном или все завершиться большим взрывом?

Напомним, ранее блогеры показали, что может прожечь лазер на 10000 мВт.

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