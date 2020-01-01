Началось тестирование прототипа сетей 6G

Эта сеть будет использовать терагерцовые волны.

Может показаться, что сети 5G только-только встают на ноги и становятся мейнстримом, но развитие технологий редко останавливается. Следующая итерация, 6G, уже находится в разработке, и компания Samsung продемонстрировала свой первый прототип системы 6G в эфирном тесте с использованием терагерцовых (ТГц) частот.

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Как и следовало ожидать, основным преимуществом 6G является более высокая скорость передачи данных и меньшие задержки. Ожидается, что пиковая скорость передачи данных в конечном итоге будет до 50 раз выше, чем у 5G, что приведет к ее увеличению до терабит в секунду. Между тем ожидается, что задержка упадет до одной десятой по сравнению с 5G, и вместе эти достижения должны помочь технологии передавать гораздо больший объем данных, например, разрешение 8K, виртуальную реальность и голографическое видео.

В настоящее время связь 5G работает на частотах примерно до 40 ГГц, но 6G продвинет их за пределы 100 ГГц, задействуя пока еще неиспользованный ТГц спектр. Новая технология также повысит пропускную способность, которая для 5G составляет около 400 МГц.

Для нового теста исследователи из Samsung и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре продемонстрировали систему с частотой 140 ГГц и полосой пропускания 2 ГГц. При этом им удалось передать данные со скоростью 6,2 Гбит / с на расстояние 15 м (49 футов).

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Это приличный шаг вперед по сравнению с рекордом скорости 5G в 5,23 Гбит / с , и даже это было с помощью некоторых частот 4G в в основном экспериментальной установке. Но все же это далеко от того, на что в конечном итоге может быть способен 6G - скорости передачи данных до 1 Тбит / с, что составляет 1000 Гбит / с.

Система состоит из передатчика с фазированной решеткой с 16 каналами, модулей приемника и блока основной полосы частот, который обрабатывает сигналы и помогает направлять луч на приемник.

Новый тест может показаться захватывающим, но пока не выбрасывайте свой модный новый телефон 5G - ожидается, что 6G не появится в продаже примерно до 2030 года.

Команда продемонстрировала новое устройство 6G на Международной конференции по коммуникациям IEEE 2021.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует еще один гибкий смартфон.

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