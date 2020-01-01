Видео дня: Запуск ракеты Atlas V засняли с борта самолета

Пассажирам самолета удалось увидеть запуск ракеты.

В наши дни в условиях глобальной пандемии летать сложно, но одна группа пассажиров самолета увидела запуск ракеты с воздуха, что можно назвать приятным бонусом.

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"Мой самолет летел над мысом Канаверал во время запуска Atlas V", - написал в Твиттере пассажир авиакомпании Энди Лин. Он добавил короткое видео, показывающее, как ракета United Launch Alliance (ULA) благополучно стартует со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Видео, записанное на iPhone, включает в себя объявление экипажа, в котором пассажирам советуют выглянуть с правой стороны самолета, чтобы увидеть текущий запуск. Согласно FlightAware, это был дальнемагистральный рейс Delta 644, который обычно выполняет рейсы на пассажирских самолетах Boeing 737-900 из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в Канкун, Мексика.

Запуск ракеты с земли NASA

Так что это была чистая случайность, что ракета Atlas V взлетела как раз тогда, когда самолет пролетал над прибрежной Флоридой. Еще больше повезло пассажирам Delta, запуск был отложен на день из-за проблем с системой жидкого кислорода ракеты.

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"Капитан объявил о запуске примерно за четыре минуты до того, как он произошел", - сказал пассажир. "Я уже дремал, когда услышал объявление, которое добавило мне совершенно сюрреалистического опыта для меня. Он [бортпроводник] также добавил, что мы могли просто пропустить его из-за того, что самолет пролетает слишком быстро, поэтому мы все были буквально по краям сидений, напрягая шеи в сторону задней части самолета, чтобы хоть мельком увидеть запуск".

Напомним, ранее сообщалось, что испытана первая ракета на паровом двигателе.

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