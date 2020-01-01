Для обычных очков создали технологию ночного видения

Достаточно нанести специальную пленку.

Ученые Австралийского национального университета (ANU) разработали новый тип технологии ночного видения, которая является первой в своем роде. Принимая форму ультратонкой пленки, ее можно наносить непосредственно на очки, чтобы действовать как фильтр, для чего требуется только простой лазер для преобразования инфракрасного света в изображения, которые может видеть владелец.

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Новаторская пленка исследователей основана на технологии нанокристаллов, над которой они работали в течение нескольких лет. Эти крошечные частицы в сотни раз тоньше человеческого волоса и работают, преобразовывая поступающие фотоны инфракрасного света в фотоны более высокой энергии в видимом спектре.

В 2016 году команде впервые удалось изготовить один из этих нанокристаллов на плоскости стекла. Это рассматривалось как первый шаг в разработке множества крошечных преобразующих фотоны кристаллов, которые вместе могли бы образовать пленку, изменяющую восприятие света человеческим глазом. Продолжая эту работу, ученые создали прототип этой пленки, которая, по их словам, легкая, дешевая и простая в массовом производстве.

"Мы сделали невидимое видимым", - сказал ведущий исследователь доктор Росио Камачо Моралес. "Наша технология способна преобразовывать инфракрасный свет, обычно невидимый человеческому глазу, и превращать его в изображения, которые люди могут ясно видеть - даже на расстоянии. Мы сотни раз сделали очень тонкую пленку, состоящую из кристаллов нанометрового размера. тоньше человеческого волоса, который наносится непосредственно на очки и действует как фильтр, позволяя видеть в темноте ночи".

Снимок новой пленки ночного видения, полученный с помощью электронного микроскопа Австралийский национальный университет

Моралес говорит нам, что пленка не требует источника питания, а только крошечного лазера, подобного тем, которые используются в лазерных указках, которые нанокристаллы объединяют с входящим инфракрасным светом. При этом пленка создает "видимые изображения, которые можно увидеть в темноте".

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Военное использование кажется очевидным применением этой технологии, где она может заменить неуклюжие и энергоемкие очки ночного видения, а также аналогичные системы, используемые полицией или охранниками. Но из-за его компактной формы, команда полагает, что его можно также применить к обычным очкам и найти повседневное использование, например, для безопасного вождения ночью или прогулки домой после наступления темноты.

"Впервые в мире инфракрасный свет был успешно преобразован в видимые изображения на ультратонком экране", - говорит автор исследования профессор Драгомир Нешев. "Это действительно захватывающая разработка, и мы знаем, что она навсегда изменит ландшафт ночного видения".

Напомним, ранее сообщалось, что созданы очки с автоматическим автофокусом.

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