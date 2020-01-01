Хакеры атаковали американского поставщика ядерного оружия

Вымогатели утверждают, что выкрали документы компании.

Американский подрядчик по производству ядерного оружия Sol Oriens подвергся кибератаке, предположительно, от рук банды вымогателей REvil, которая утверждает, что продает с аукциона данные, украденные во время атаки.

Sol Oriens описывает себя как помощь “Министерству обороны и Министерству энергетики, организациям, подрядчикам в авиакосмической отрасли и технологическим компаниям в выполнении сложных программ“.

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Тем не менее, объявления о вакансиях, впервые обнаруженные корреспондентом CNBC Иамоном Джаверсом, дают некоторое представление о деятельности Sol Orien, который ищет руководителей программ, консультантов и “эксперта по системам ядерного оружия“ для работы с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA).

“Sol Oriens LLC в настоящее время имеет вакансию для старшего специалиста по системам ядерного оружия. Эксперт с более чем 20-летним опытом работы с ядерным оружием, таким как W80-4. Этот эксперт по предметным вопросам работает с NNSA Federal и другим персоналом подрядчика для организации, «координировать, внедрять и управлять техническими программными мероприятиями для W80-4 Life Extension. Program“, - говорится в одном из объявлений о вакансиях.

“Должностные обязанности. Планирование и управление программами продления срока службы ядерного оружия и связанное с ними управление запасами, поскольку они связаны с поддержанием высоконадежных и безопасных средств ядерного сдерживания“.

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На прошлой неделе операция по вымогательству REvil перечислила компании, чьи данные они продавали с аукциона, по самой высокой цене.

Одна из перечисленных компаний - Sol Oriens, где REvil утверждает, что украла бизнес-данные и данные сотрудников, включая информацию о зарплате и номера социального страхования.

В качестве доказательства того, что они украли данные во время атаки, REvil опубликовал изображения документа с обзором найма, документов о заработной плате и отчета о заработной плате.

Чтобы заставить компанию удовлетворить требования злоумышленника о вымогательстве, банда программ-вымогателей пригрозила предоставить “соответствующую документацию и данные военным ведомствам (так в оригинале) по нашему выбору (так в оригинале)“.

В заявлении, опубликованном в Twitter, Sols Oriens подтвердила кибератаку в мае 2021 года, которая затронула их сеть.

“Расследование продолжается, но недавно мы определили, что неавторизованное лицо приобрело определенные документы из наших систем“.

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“Эти документы в настоящее время находятся на рассмотрении, и мы работаем со сторонней технологической судебно-экспертной фирмой, чтобы определить объем потенциальных данных, которые могли быть задействованы“.

“В настоящее время у нас нет свидетельств того, что этот инцидент связан с секретной информацией клиента или критически важной информацией, связанной с безопасностью. После завершения расследования мы обязуемся уведомить физических и юридических лиц, чья информация затронута“.

Считается, что, как и многие другие хакеры-вымогатели, REvil работает в России или другой страны СНГ.

В минувшие выходные лидеры G7 выступили с заявлением, в котором просили Россию помочь уничтожить банды вымогателей, которые, как предполагается, действуют в ее границах.

Президент Байден также обсудит недавние атаки с использованием программ-вымогателей с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Женеве 16 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры выкрали данные партнера Apple и требуют 17 млн.

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