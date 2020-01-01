Чужие среди нас: На картах Google нашли разбившийся НЛО

НЛО окружено танками.

На изображениях таинственного места в Объединенном округе Лоун-Пайн в Калифорнии, кажется, видна заброшенная лодка рядом с кратером в форме капли.

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Озадаченный своим открытием, пользователь Twitter CryptoSpawn заявил, что это могло быть "посадочное место от большого космического корабля".

А обломки самолета, кажется, находятся чуть менее чем в 12 км от места происшествия, что побудило CryptoSpawn спросить: "Кто-то подобрался слишком близко и был сбит?"

Они также указывают на то, что, по всей видимости, вокруг центральной части разбросано несколько военных танков, а также бульдозер.

"Есть несколько танков, которые, кажется, охраняют этот район", - написал пользователь Twitter.

Они добавили: "В этом районе еще больше странностей. Похоже на скелет самолета и, возможно, какие-то обломки".

Другие пользователи описали странные сцены как "жуткие" и "портал в ад".

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Разбившийся самолет оказался всего в девяти милях от места «портала в ад».

Но более скептически настроенный пользователь социальных сетей заметил: "Похоже, для сельского хозяйства. Когда вы летите, вы видите множество подобных мест".

Другой спросил, была ли это просто лагуна.

Один человек также предположил, что танки могут быть списанными военными машинами, которые используются бомбардировщиками ВВС США для стрельбы по мишеням.

Этот район находится примерно в 250 км к юго-западу от авиабазы ​​Грум-Лейк, также известной как место расположения секретной зоны испытаний оружия - Зона 51.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты NASA рассказали всю правду про НЛО.

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