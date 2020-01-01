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Сколько нужно фастфуда, чтобы умереть: Эксперименты

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Калории и сахар могут вас убить. Но сколько надо этих калорий?

Блогер из GoldenBurst решили проверить, сколько еды из ресторанов фастуфуда нужно, чтобы умереть. И также он проверил, в каких продуктах на нашей кухне есть смертельно опасные вещества. 

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Блогер купил шесть пакетов еды и восемь напитков, чтобы проверить их на калории. Для обычного человека смертельной дозой является 15-20 тысяч килокалорий. А для колы посчитали количество сахара, которое опасно для потребления.

Напомним, ранее блогеры проверяли, какая защита от шума лучше.

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Теги: эксперименты, видео
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