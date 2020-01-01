Новые Samsung Galaxy S22 получат пластиковый корпус

Пока это только слухи.

Ранее в этом году Samsung перешла на заднюю панель из поликарбоната (пластика) в серии Galaxy S с Galaxy S21. Согласно новому слуху, тот же материал может появиться и в модели Plus ( Galaxy S22 + ) в следующем году. Однако вариант Ultra ( Galaxy S22 Ultra ) сохранит стеклянную заднюю панель.

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Samsung уже много лет экспериментирует с пластиковой задней крышкой своих смартфонов. Компания представила так называемую стеклянную панель в серии Galaxy A. Эта глянцевая поликарбонатная задняя панель выглядит дешево, поскольку на ней появляются не только пятна, но и царапины.

Затем компания представила Galaxy Note20 с матовой задней панелью из поликарбоната. Позже тот же материал попал в Galaxy S20 FE и Galaxy S21. Даже Galaxy A52 и Galaxy A72 среднего класса имеют аналогичную отделку, но более низкого качества.

Во всяком случае, это до сих пор не подтверждено. Следовательно, нам придется немного подождать, чтобы получить дополнительную информацию. Если это правда, то Galaxy S22 Ultra будет единственным устройством в серии Galaxy S22 с задней стеклянной панелью.

Напомним, ранее сообщалось, что изображения и характеристики Samsung Galaxy A52 и A52 5G попали в Сеть.

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