Отчет: Мировые поставки смартфонов вырастут на 12%

И это несмотря на проблемы с поставками комплектующих.

Новый отчет показал, что в этом году ожидается рост поставок на мировом рынке смартфонов. Прогнозируемый рост составит около 12 процентов, а общий объем поставок достигнет 1,4 миллиарда единиц.

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Согласно отчету Canalys, рост поставок смартфонов свидетельствует о сильном восстановлении рынка по сравнению с прошлым годом. В течение 2020 года поставки мобильных телефонов упали на 7 процентов из-за серьезных рыночных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Но по мере того, как мир оправляется от пандемии и развертываются вакцины, проблема с поставками компонентов станет новым узким местом для индустрии смартфонов.

По словам менеджера Canalys по исследованиям Бена Стэнтона: "Устойчивость индустрии смартфонов просто невероятна". Он также добавил, что "телефонные аппараты 5G пользуются большой популярностью, на долю которых в первом квартале пришлось 37% мировых поставок, и ожидается, что на их долю будет приходиться 43% за весь год (610 миллионов единиц). Это будет вызвано острой ценовой конкуренцией между поставщиками, при которой многие жертвуют другими функциями, такими как дисплей или питание, чтобы разместить 5G в самом дешевом устройстве. К концу года 32% всех поставленных устройств 5G будут стоить менее 300 долларов США".

Отчет Canalys Canalys

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Тем не менее, ограничения на поставку компонентов ограничат потенциал роста поставок смартфонов в этом году. Для тех, кто не знает, в настоящее время мир страдает от серьезной нехватки полупроводников и некоторых материалов для компонентов. Это привело к увеличению количества невыполненных заказов, и "промышленность борется за полупроводники, и каждый бренд почувствует затруднение", - добавил Стэнтон.

Вице-президент Canalys по мобильности Николь Пэн заявила: "Другой аспект - это ценообразование. Поскольку ключевые компоненты, такие как наборы микросхем и память, дорожают, производители смартфонов должны решить, покрыть ли эти затраты или переложить их на потребителей". Кроме того, в отчете добавлено, что пандемия даже вызвала необратимые изменения на рынке, при этом каналы трансформации вынуждены адаптироваться или умирать во время пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что в тройке лидеров по продажам смартфонов появился новичок.

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