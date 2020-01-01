NASA отказалось от полетов к спутникам Юпитера и Нептуна

Ими пожертвовали ради Венеры.

Прошло 30 лет с тех пор, как NASA в последний раз посетило Венеру с орбитальным аппаратом Magellan в 1990 году. Теперь были выбраны две новые миссии для исследования смертоносной атмосферы, разрушительного давления и вулканического ландшафта.

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Процесс начался в феврале 2020 года, когда НАСА объявило, что четыре миссии должны были пройти девятимесячный процесс экспертной оценки на предмет осуществимости. Все они были частью программы Discovery, начатой ​​NASA в 1992 году с целью объединения ученых и инженеров для создания захватывающих, новаторских миссий. Помимо флагманских миссий, таких как Curiosity и Perseverance, в миссиях Discovery использовались уникальные и новаторские подходы к исследованию Солнечной системы.

Две победившие миссии Венеры, Давинчи и Веритас, получили 500 млн долларов США и будут запущены где-то между 2028 и 2030 годами. Но конкуренция была жесткой со стороны двух проигравших миссий к Ио и Тритону, спутникам Юпитера и Нептуна. Так что же мы упускаем в результате?

Ио - странная луна - даже среди лун, которые изначально странны. Как самый внутренний спутник Юпитера, вращающийся на орбите всего на 350 000 км над верхушками облаков, он дает Ио экстремальный нагревательный механизм, который делает его самым вулканически активным объектом в Солнечной системе, на котором расположено более четырехсот вулканов.

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Вы можете подумать, учитывая, что мы живем на планете с изрядной долей вулканов, у нас будет хорошее представление о том, откуда исходит все это тепло. Фактически, по словам Альфреда МакИвена, главного исследователя предполагаемой миссии Io Volcanic Explorer или IVO, мы все еще глубоко не знаем, как это работает.

IVO был разработан для выполнения многократных облетов луны и использования набора инструментов для картирования активности на поверхности и под ней. Собирая информацию о магнитных и гравитационных полях Ио, снимая на видео огромные извержения лавы и анализируя газ и пыль, уходящие с Луны, IVO поможет ученым узнать, как генерируется и теряется тепло Ио.

Вся эта информация имеет решающее значение - не только для потрясающих видеороликов о космических вулканах - потому что этот вид экстремальной активности считается важным аспектом формирования и эволюции планет. Понимая процессы, которые вызывают изменения на Ио, мы, в конечном итоге, сможем больше узнать о том, как возникли планеты и луны.

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Наименее изученными и понятыми планетами являются Уран и Нептун, и они являются домом для некоторых из самых странных вещей в Солнечной системе. Наклон оси Урана - угол его оси вращения по сравнению с плоскостью, в которой он вращается вокруг Солнца, - настолько велик, что он вращается на боку. Считается, что это результат гигантского столкновения в прошлом Солнечной системы.

Между тем, Нептун является домом для единственной большой луны, которая вращается в обратном направлении вокруг своей родительской планеты, Тритона. Необычное орбитальное расположение - не то место, где странности заканчиваются. Плоскость, в которой вращается Тритон, смещена на 23 градуса по сравнению с плоскостью Нептуна, и считается, что она переместилась к Нептуну из пояса Койпера, области за пределами орбиты Нептуна, заполненной ледяными остатками после образования Солнечной системы.

У Тритона также есть активная ионосфера - слой заряженных частиц в его атмосфере, в десять раз более активный, чем любая другая луна, которая не питается от Солнца, а также постоянно меняющаяся и динамичная поверхность, покрытая чем-то вроде азотного снега. Когда “Вояджер-2“ сфотографировал луну, он обнаружил криовулканы - гейзеры, извергающие лед и газ на высоту до 8 км, что может указывать на подповерхностный океан.

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Предлагаемая миссия “Trident“ позволила бы исследовать многие странные вещи о дуне. Он предложил трехсторонний подход с использованием инструментов для измерения магнитного поля Тритона. Это позволило бы определить наличие и структуру подземного океана. Инфракрасные камеры с высоким разрешением позволили бы космическому кораблю снимать всю поверхность, используя солнечный свет, отраженный от Нептуна, показывая ученым, что изменилось с момента последнего посещения в 1989 году. Наконец, космический корабль попытался бы выяснить, почему поверхность Тритона остается такой динамичной. и молодой.

В конечном итоге Trident и IVO проиграли миссии на Венеру. Было бы интересно еще раз исследовать дальние пределы Солнечной системы или увидеть колоссальные вулканы Ио. Но Венера - очаровательная планета со своими загадками и потенциалом.

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