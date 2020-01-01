Первый в мире деревянный спутник будет запущен в конце этого года

Корпус спутника будет сделан из березовой фанеры.

Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту в виде коробки, сделанной в основном из березовой фанеры, которая будет заполнена датчиками Европейского космического агентства (ЕКА) для изучения потенциала материала в космосе.

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Woodsat - это CubeSat размером около 10 см с каждой стороны, но уникальность этого миниатюрного спутника в форме коробки заключается в том, что поверхностные панели будут сделаны из фанеры. Фактически, единственные недревесные детали, представленные снаружи, - это угловые алюминиевые перила, которые помогут его развернуть в космосе, вместе с металлической палкой для селфи.

Woodsat - детище финского научного журналиста Яри Макинена, который также возглавляет компанию под названием Arctic Astronauts, которая продает копии CubeSat для образовательных целей и любителей космоса.

В Woodsat используются поверхностные панели из березовой фанеры ESA

"Мне всегда нравилось делать модели самолетов, в которых использовалось много деревянных деталей, - говорит Макинен. - Я работал в области космического образования, и это заставило меня задуматься; почему мы не летаем в космос с деревянными материалами? Итак, у меня возникла идея, прежде всего, запустить деревянный спутник в стратосферу на борту метеозонда. Это произошло в 2017 году с деревянной версией KitSat. После того, как все прошло хорошо, мы решили модернизировать его и фактически выйти на орбиту".

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С тех пор Макинен заручился коммерческой поддержкой космической миссии и нашел партнера по запуску в Rocket Lab, который будет поставлять свой ускоритель Electron для запуска. Тем временем ЕКА работает над набором датчиков, которые вместе с бортовыми камерами будут отслеживать работу спутника в космосе.

Одна камера будет установлена ​​на палке для селфи для захвата изображений деревянных поверхностей, а также на борту будет светодиодная подсветка, датчик для отслеживания уровней давления в полостях Woodsat и датчик загрязнения, называемый микровесами на кристалле кварца. Это позволит отслеживать крошечные отложения, которые образуются на спутнике, исходящие либо от бортовой электроники, либо от поверхности дерева, которую нужно было обработать при подготовке к миссии.

Реальный спутник ESA

"Основное отличие состоит в том, что обычная фанера слишком влажная для использования в космосе, поэтому мы помещаем нашу древесину в термовакуумную камеру, чтобы высушить ее", - объясняет главный инженер Woodsat Самули Найман. "Затем мы также выполняем осаждение атомных слоев, добавляя очень тонкий слой оксида алюминия - обычно используется для герметизации электроники. Это должно свести к минимуму любые нежелательные пары из древесины, известные как "газовыделение" в космическом пространстве, а также защитить от эрозионного воздействия атомарного кислорода. Мы также будем тестировать другие лаки на некоторых участках древесины".

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Планировщики миссий ожидают, что Woodsat переживет этот атомарный кислород, который образуется около границ атмосферы, когда молекулы кислорода разрушаются ультрафиолетовым излучением Солнца. Однако они ожидают, что древесина будет затемнена этим ультрафиолетовым излучением, когда она вращается вокруг планеты на высоте от 500 до 600 км. Все идет по плану, Woodsat запустит до конца года.

Проект микросхемы спутника ESA

"В конце концов, Woodsat - это просто красивый объект с точки зрения традиционного скандинавского дизайна и простоты, увидеть его на орбите должно быть очень интересно", - говорит Макинен. "Мы надеемся, что это поможет вдохновить людей проявлять повышенный интерес к спутникам и космическому сектору как к чему-то, что уже затрагивает всю нашу жизнь и будет только расти в будущем".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил первый в мире спутник 6G.

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