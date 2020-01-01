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Представлен полноразмерный прототип двухместного электросамолета

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Его хотят запустить в качестве аэротакси в 2024 году.
Презентация электросамолета
Презентация электросамолета
archer

Компания Archer из Пало-Альто представила полномасштабный двухместный автономный прототип своего самолета Maker eVTOL в аэропорту Хоторн в Калифорнии. Этот поразительный самолет начнет наземные испытания и летные испытания в конце этого года, а в 2024 году намечено открыть услуги воздушного такси в Лос-Анджелесе и Майами.

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Это самолет довольно обычной формы с V-образным оперением и большим основным крылом над головой. Вдоль этого крыла расположены шесть силовых установок, каждая с двухлопастным задним подъемным винтом и пятилопастным передним несущим винтом, который может наклоняться вперед в горизонтальном полете. Задние роторы не могут быть полностью убраны, чтобы уменьшить сопротивление, но они обеспечивают максимальную эффективность, выравниваясь с воздушным потоком.

Презентация электросамолета
Презентация электросамолета
archer

Maker обещает вполне разумную максимальную скорость в 340 км / ч и запас хода на 96 км с учетом аварийных резервов, и при сегодняшнем запуске Арчер подтвердил, что это в значительной степени городское воздушное такси, ориентированное сокращение движения между городами, а не междугородные перевозки на большие расстояния, на которые сосредоточена немецкая компания Lilium.

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Хотя Archer выйдет на рынок с пилотируемой версией с четырьмя пассажирами, намерение состоит в том, чтобы сделать путешествия eVTOL полностью автономными как можно быстрее с юридической точки зрения. Представленный сегодня прототип был беспилотным двухместным автомобилем, который будет служить как показателем автономного обслуживания клиентов в будущем, так и демонстрационным испытательным стендом для использования в процессе сертификации, который Archer должен будет пройти, чтобы начать коммерческие операции и массовое производство.

Презентация электросамолета
Презентация электросамолета
archer

Затем соучредители продемонстрировали просторный и удобный интерьер с большим количеством места для багажа. Большое тонированное окошко по периметру дает вам около 270 градусов беспрепятственного обзора, из которого вы можете смотреть вниз. Сенсорный экран дает вам необходимую информацию; карты, скорость полета, время до пункта назначения, указание на то, готов ли ваш наземный транспорт забрать вас с площадки и тому подобное.

Вы можете посмотреть полное мероприятие по запуску ниже:

Напомним, ранее сообщалось, что  человек-ракета показал реактивный ранец с вертикальным взлетом.

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Теги: электросамолет, фото, видео
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