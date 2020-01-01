Тренды YouTube: Вся правда об отравлении Навального и Жизнь закончилась. Что дальше?

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Вся правда об отравлении Навального

Десять месяцев назад Алексея Навального пытались убить. С тех пор произошло много всего: было установлено, что его хотели отравить боевым химическим оружием "Новичок", это подтвердили и признали несколько десятков стран и международных организаций, а российские чиновники в ответ придумала множество альтернативных версий, чтобы скрыть очевидное.

Все это время Фонд расследования внимательно следил за происходящим, судился, собирался документы и расследовал. И им удалось узнать много нового.

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Наше общество до сих пор боится говорить об этой теме свободно, для большинства это что-то тёмное и запретное, о чем даже пошутить нельзя. С ней связано много суеверий и мифов, в которые верит не только старшее поколение. Сегодня мы не будем спорить о душе и религии. Вместо этого вы узнаете, что с точки зрения науки происходит с человеком, когда его жизнь обрывается, и в какие приключения может отправиться его тело.

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