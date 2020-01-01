Гонка миллиардеров: Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса

Космическая гонка миллиардеров, похоже, в самом разгаре, и она приближается. У Джеффа Безоса и сэра Ричарда Брэнсона в следующем месяце может быть битва за первый полет.

В понедельник Безос объявил, что планирует полететь в космос на борту ракеты New Shepard, разработанной Blue Origin, аэрокосмической компанией, которую он основал в 2000 году. Запуск намечен на 20 июля.

На следующий день в отчете Дугласа Мессье, который ведет давний космический блог Parabolic Arc, было указано, что Virgin Galactic может спешить, чтобы запустить своего собственного основателя, Брэнсона, раньше Безоса. "Источник, пожелавший остаться неназванным" сообщил Мессье, что компания планирует запустить Брэнсона в испытательный полет своего ракетного самолета SpaceShipTwo в течение выходных 4 июля. Это позволило бы Брэнсону опередить Безоса в космосе на две недели.

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Согласно источнику Мессье, компания начала строить эти планы в ответ на то, что Blue Origin установила дату своего первого полета с экипажем. Blue Origin сделали это объявление 5 мая - задолго до того, как Безос сообщил, что он будет на борту.

Insider не смог самостоятельно подтвердить сообщение Мессье. Но в заявлении для Insider представитель Virgin Galactic не опроверг утверждения отчета.

"В настоящее время мы не определили дату нашего следующего полета", - сказал пресс-секретарь.

Представитель компании добавил, что рейс Брэнсона "ожидается в летние месяцы", как и отдельный испытательный полет с четырьмя "специалистами по выполнению миссии" - сотрудниками, играющими роль будущих пассажиров.

Virgin Galactic ранее заявляла, что специалисты миссии вылетят раньше Брэнсона. Но по состоянию на среду пресс-секретарь не ответил на вопрос о том, какой из двух рейсов будет первым.

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"Можно легко представить себе, как бы поменять местами рейсы или посадить Ричарда Брэнсона на одно из этих четырех кресел, просто в качестве подопытного, если хотите", - сказал Джордж Нилд, бывший помощник администратора Федерального управления гражданской авиации, где он возглавил Управление коммерческого космического транспорта.

По словам Нильда, Брэнсон "совершал довольно рискованные поступки в своей карьере". "И он, очевидно, верит в эту программу. Если ему комфортно, что все хорошо, и он готов пойти сам, тогда у него будет больше власти".

Неясно, насколько Virgin Galactic придется изменить или ускорить свои первоначальные планы, чтобы отправить Брэнсона в космос раньше Безоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic показала свои космические костюмы.