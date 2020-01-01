Cамый большой дирижабль в мире показали изнутри

Новые подробности об одном из самых больших летательных аппаратов в мире, Airlander 10, раскрывают просторную кабину с окнами от пола до потолка (и большим пространством для ног) внутри, напоминающего дирижабль.

Британская компания Hybrid Air Vehicles недавно опубликовала концептуальные изображения своего будущего дирижабля, который имеет длину 91 метр и ширину 34 метра, вмещающий около 100 человек. Но вместо того, чтобы быть забитыми, как сардины в банке, пассажиры получат окна от пола до потолка и пространство для ног, которое коммерческие авиалинии в настоящее время оставляют для клиентов бизнес-класса.

Компания считает, что этот аппарат, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2025 году, вскоре бросит вызов обычным реактивным самолетам на ряде популярных ближнемагистральных маршрутов благодаря повышенному комфорту и снижению выбросов на 90%.

“Преимущество номер один - уменьшение углеродного следа во время поездки в 10 раз“, - сказал Майк Дарем, технический директор компании Hybrid Air Vehicles. “Но также, хотя вы собираетесь находиться в воздухе немного дольше, чем если бы вы были в самолете, качество полета будет намного лучше“.

По словам Дарема, Airlander намного экологичнее пассажирского самолета, прежде всего потому, что он использует гигантский воздушный шар с гелием, чтобы поднять его в воздух. Напротив, самолетам необходимо создать значительную прямую тягу своими двигателями, прежде чем их крылья смогут обеспечить подъемную силу, чтобы поднять их в воздух.

Внутри Airlander 10 Hybrid Air Vehicles

Когда дирижабль находится в воздухе, он опирается на четыре пропеллера в каждом углу самолета, которые толкают его. В первом поколении два из этих пропеллеров будут приводиться в движение двигателями, работающими на керосине, а два других будут приводиться в движение электродвигателями, что еще больше снизит выбросы углерода транспортным средством. К 2030 году компания рассчитывает предоставить полностью электрическую версию Airlander.

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Вместо обычных батарей, электродвигатели Airlander будут приводить в действие топливные элементы на жидком водороде. По словам Дарема, жидкий водород может хранить гораздо больше энергии при заданном весе, чем батареи. Водород будет храниться в криогенно охлаждаемых резервуарах корпуса и перекачиваться в топливные элементы, где он будет реагировать с кислородом для выработки электроэнергии.

Однако в конструкции дирижабля есть некоторые компромиссы. Во-первых, его максимальная скорость будет около 130 км/ч, а в среднем она будет ближе к 100 км / ч. Это ближе к автомобилю или поезду, чем к ближнемагистральному самолету, который курсирует со скоростью более 720 км/ч.

По словам Дарема, для некоторых полетов на расстояние от 160 до 400 километров, например, путешествие из одного центра города в другой, происходит лишь немного медленнее, благодаря способности дирижабля приземляться в гораздо меньших пространствах или даже на водоемах.

Внутри Airlander 10 Hybrid Air Vehicles

Например, по оценкам компании, путешествие между Сиэтлом и Ванкувером на сайте Airlander займет чуть более 4 часов по сравнению с чуть более 3 часами на самолете. Что особенно важно, он даст всего 4,6 килограмма углекислого газа на пассажира во время этой поездки по сравнению с 53 кг для обычного самолета.

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Но учитывая, что поездка на самолете занимает всего 2,5 часа, пассажиров больше привлекают удобства самолета, чем его скорость. В этом отношении Дарем уверен, что Airlander доставит гораздо больше удовольствия, чем альтернативы. Кабина настолько мала в поперечном сечении транспортного средства, что практически не влияет на сопротивление, а это означает, что компания смогла сделать дирижабль гораздо более просторным, чем когда-либо мог бы быть обтекаемый реактивный самолет.

Окна от пола до потолка в сочетании с крейсерской высотой ниже 3040 метров означают, что пассажиры получат захватывающий вид. А поскольку гигантский наполненный гелием корпус отделяет двигатели от кабины, вибрации и шума практически нет. Самолет также в значительной степени не подвержен турбулентности.

“Когда вы совершаете набор высоты, вы в значительной степени работаете в почти бесшумной среде полета“, - сказал Дарем.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой дирижабль-гибрид совершил первый полет.