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Cамый большой дирижабль в мире показали изнутри

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Новые подробности об одном из самых больших летательных аппаратов в мире, Airlander 10, раскрывают просторную кабину с окнами от пола до потолка (и большим пространством для ног) внутри, напоминающего дирижабль.
Airlander 10
Airlander 10
Hybrid Air Vehicles

Британская компания Hybrid Air Vehicles недавно опубликовала концептуальные изображения своего будущего дирижабля, который имеет длину 91 метр и ширину 34 метра, вмещающий около 100 человек. Но вместо того, чтобы быть забитыми, как сардины в банке, пассажиры получат окна от пола до потолка и пространство для ног, которое коммерческие авиалинии в настоящее время оставляют для клиентов бизнес-класса.

Компания считает, что этот аппарат, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2025 году, вскоре бросит вызов обычным реактивным самолетам на ряде популярных ближнемагистральных маршрутов благодаря повышенному комфорту и снижению выбросов на 90%.

“Преимущество номер один - уменьшение углеродного следа во время поездки в 10 раз“, - сказал Майк Дарем, технический директор компании Hybrid Air Vehicles. “Но также, хотя вы собираетесь находиться в воздухе немного дольше, чем если бы вы были в самолете, качество полета будет намного лучше“.

По словам Дарема, Airlander намного экологичнее пассажирского самолета, прежде всего потому, что он использует гигантский воздушный шар с гелием, чтобы поднять его в воздух. Напротив, самолетам необходимо создать значительную прямую тягу своими двигателями, прежде чем их крылья смогут обеспечить подъемную силу, чтобы поднять их в воздух.

Внутри Airlander 10
Внутри Airlander 10
Hybrid Air Vehicles

Когда дирижабль находится в воздухе, он опирается на четыре пропеллера в каждом углу самолета, которые толкают его. В первом поколении два из этих пропеллеров будут приводиться в движение двигателями, работающими на керосине, а два других будут приводиться в движение электродвигателями, что еще больше снизит выбросы углерода транспортным средством. К 2030 году компания рассчитывает предоставить полностью электрическую версию Airlander.

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Вместо обычных батарей, электродвигатели Airlander будут приводить в действие топливные элементы на жидком водороде. По словам Дарема, жидкий водород может хранить гораздо больше энергии при заданном весе, чем батареи. Водород будет храниться в криогенно охлаждаемых резервуарах корпуса и перекачиваться в топливные элементы, где он будет реагировать с кислородом для выработки электроэнергии.

Однако в конструкции дирижабля есть некоторые компромиссы. Во-первых, его максимальная скорость будет около 130 км/ч, а в среднем она будет ближе к 100 км / ч. Это ближе к автомобилю или поезду, чем к ближнемагистральному самолету, который курсирует со скоростью более 720 км/ч.

По словам Дарема, для некоторых полетов на расстояние от 160 до 400 километров, например, путешествие из одного центра города в другой, происходит лишь немного медленнее, благодаря способности дирижабля приземляться в гораздо меньших пространствах или даже на водоемах.

Внутри Airlander 10
Внутри Airlander 10
Hybrid Air Vehicles

Например, по оценкам компании, путешествие между Сиэтлом и Ванкувером на сайте Airlander займет чуть более 4 часов по сравнению с чуть более 3 часами на самолете. Что особенно важно, он даст всего 4,6 килограмма углекислого газа на пассажира во время этой поездки по сравнению с 53 кг для обычного самолета.

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Но учитывая, что поездка на самолете занимает всего 2,5 часа, пассажиров больше привлекают удобства самолета, чем его скорость. В этом отношении Дарем уверен, что Airlander доставит гораздо больше удовольствия, чем альтернативы. Кабина настолько мала в поперечном сечении транспортного средства, что практически не влияет на сопротивление, а это означает, что компания смогла сделать дирижабль гораздо более просторным, чем когда-либо мог бы быть обтекаемый реактивный самолет.

Окна от пола до потолка в сочетании с крейсерской высотой ниже 3040 метров означают, что пассажиры получат захватывающий вид. А поскольку гигантский наполненный гелием корпус отделяет двигатели от кабины, вибрации и шума практически нет. Самолет также в значительной степени не подвержен турбулентности.

“Когда вы совершаете набор высоты, вы в значительной степени работаете в почти бесшумной среде полета“, - сказал Дарем.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой дирижабль-гибрид совершил первый полет.

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Теги: Airlander 10, дирижабль
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