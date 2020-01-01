Спектрограф из сантехники своими руками: Эксперименты

Собираем спектрограф из сантехнических деталей и парочки недорогих стекляшек.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как ученым удалось узнать, из чего состоит Солнце или другие звезды? Ведь туда нельзя отправить аппарат с пробирками, чтобы взять пробы.

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Оказывается это и не нужно. От Солнца до нас идет большое количество света, который несет с собой кучу информации. Но для начала нужно разложить свет на спектр и по нему уже будет понятно из чего состоит Солнце. Называется все это спектрометрия, и с помощью этого страшного слова ученые в лабораториях узнают, из чего состоит вещество по тому спектру, которое оно излучает или поглощает.

Для того, чтобы исследовать спектр, потребуется спектроскоп или лучше спектрограф, чтобы не только смотреть на спектр, но и делать крутейшие фотографии.

Напомним, ранее блогеры показывали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.