Сотрудники Apple выставили интимные фото клиентки на общее обозрение

Это произошло в одном из сервисных центров компании.

Apple урегулировала дело с 21-летней студенткой после того, как она отправила свой iPhone в ремонтную мастерскую в 2016 году, и обнаружила, что сотрудники загрузили личные откровенные изображения и видео в ее учетную запись Facebook с телефона во время процесса ремонта.

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Студентка отправила свой iPhone в Apple для ремонта. В конечном итоге вторжение в частную жизнь произошло в ремонтном центре в Калифорнии, которым управляет компания Pegatron, подрядчик Apple. The Telegraph сообщает, что Apple выплатила миллионную компенсацию.

“Apple гордится своими обязательствами по обеспечению конфиденциальности и безопасности данных. К сожалению, в данном случае эти приоритеты не были соблюдены на объекте подрядчика“, - сказано в заявлении.

Техники по ремонту выложили около 10 изображений и видео из ее личной библиотеки фотографий на устройстве. Судебный иск касался предъявления иска Apple за вторжение в частную жизнь и причинение эмоционального стресса. Причастные к этому сотрудники были уволены.

Как выяснилось, два специалиста опубликовали “10 ее фотографий на разных стадиях раздевания и секс-видео“ на ее аккаунт в Facebook. Изображения были удалены только после того, как друзья сообщили ей, что они были опубликованы.

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В заявлении Apple сообщается, что “когда мы узнали об этом вопиющем нарушении нашей политики у одного из наших поставщиков в 2016 году, мы приняли немедленные меры и с тех пор продолжили укреплять протоколы наших поставщиков“.

Одна из проблем здесь заключается в том, что Apple инструктирует клиентов отправлять свои iPhone с отключенным паролем, что позволяет любому участнику цепочки получить доступ к любым данным, хранящимся на устройстве. Тем не менее, всегда рекомендуется также сбросить настройки вашего устройства до заводских, прежде чем отправлять его в ремонт.

Напомним, ранее сообщалось, что cотрудники Apple больше не будут слушать ваши запросы к Siri.