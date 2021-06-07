Самый богатый человек в мире полетит в космос уже в июле

Джефф Безос и его брат станут первыми пассажирами корабля New Shepard.

Джефф Безос, самый богатый человек в мире и основатель Blue Origin, объявил 7 июня, что в следующем месяце он отправится в первый пилотируемый полет суборбитального корабля New Shepard.

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В сообщении в Instagram Безос сообщил, что он и его брат Марк отправятся в суборбитальный полет, запланированный на 20 июля, с испытательного полигона Blue Origin в Западном Техасе.

"Я хочу полететь этим рейсом, потому что этим я хотел заниматься всю свою жизнь. Это приключение. Для меня это большое дело", - говорит Безос в коротком видео.

В этом видео Безос просит своего младшего брата Марка сопровождать его в полете. "Я думаю, было бы неплохо, если бы мой брат был там", - сказал он.

Марк Безос согласился. "Я даже не ожидал, что он скажет, что будет первым рейсом", - сказал он на видео. "И когда он попросил меня пойти с ним, я был просто потрясен".

Ранее Blue Origin объявила, что после нескольких лет разработки и более чем дюжины испытательных полетов без экипажа компания наконец-то готова послать людей в космос на New Shepard. В то время компания не сообщала, кто будет летать на транспортном средстве, за исключением того, что она предоставила одно место победителю аукциона.

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Этот онлайн-аукцион продолжается, и сейчас максимальная ставка составляет 2,8 миллиона долларов. Аукцион завершится 12 июня живым аукционом среди зарегистрировавшихся участников.

Безос основал Blue Origin два десятилетия назад и финансировал его развитие за счет продажи акций на Amazon.com. Ранее в этом году Безос объявил, что уйдет с поста генерального директора Amazon, чтобы сосредоточить свое внимание на Blue Origin и других инициативах. 26 мая Безос объявил, что его последний день на посту генерального директора Amazon будет 5 июля.