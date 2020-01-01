В США роботы заменили маникюрщиц
Компания Clockwork заявляет, что у нее есть первый в мире робот для нанесения маникюра, который красит ногти всего за 10 минут. И стоимость такой услуги - 8 долларов.
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Конечно, этот робот пока не режет и не наклеивает ногти, но разработчики намекают, что эти функции могут появиться в ближайшее время.
Пользователь TikTok Элисса Маеркляйн опубликовала видео с роботом с подписью "живу в будущем".
@elissamaercklein
living in the future #nails #sanfrancisco #startups #siliconvalley♬ good 4 u - Olivia Rodrigo
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Компания, создавшая робота, заявляет, что разрабатывает механизмы, которые "освобождают людей от повседневных рутинных задач".
Напомним, ранее сообщалось, что роботы "отожмут" рабочие места у миллионов британцев.
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