В США роботы заменили маникюрщиц

Можно добавить эту профессию в список исчезаюзих.

Компания Clockwork заявляет, что у нее есть первый в мире робот для нанесения маникюра, который красит ногти всего за 10 минут. И стоимость такой услуги - 8 долларов.

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Конечно, этот робот пока не режет и не наклеивает ногти, но разработчики намекают, что эти функции могут появиться в ближайшее время.

Пользователь TikTok Элисса Маеркляйн опубликовала видео с роботом с подписью "живу в будущем".

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Компания, создавшая робота, заявляет, что разрабатывает механизмы, которые "освобождают людей от повседневных рутинных задач".

Напомним, ранее сообщалось, что роботы "отожмут" рабочие места у миллионов британцев.