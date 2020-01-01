Apple хочет открыть украинское представительство в этом году

Глава таможни подтвердил, что идут переговоры с компанией.

Глава таможенной службы Украины Павел Рябикин в интервью The Babel заявил, что ведутся переговоры с представителями Apple. Купертиновский гигант планирует уже в этом году открыть свое представительство в Киеве. Но в компании столкнулись с особенностями украинской таможни.

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"Оказывается, есть два типа телефонов: одни для продажи, другие для сервисных центров эти телефоны дают взамен сломанных. Но когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как остальные, хотя на самом деле - не такой", - рассказал Рябикин.

Напомним, слухи о том, что Apple собирается официально открывать свое представительство, ходят уже давно. Это подтверждалось, в частности, регистрацией торговых марок в Украине.