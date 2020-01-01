Видео дня: В Австралии испытали первый электродрон

Это первый пилотируемый полет.

Недавно опубликованное видео показывает австралийца, поднимающегося высоко над землей, используя двухроторное электрическое персональное летное устройство, которое он называет коптерпак. Он громоздкий, но выглядит на удивление устойчивым и управляемым.

По конструкции он ближе к построенному в Новой Зеландии реактивному ранцу Martin, чем к устройствам с турбинным двигателем JetCat, которыми управляют большая четверка пионеров полетов - Ив Росси, Дэвид Мэйман, Фрэнки Сапата и Ричард Браунинг.

Он использует всего два ротора, но довольно большие с диаметром около 90 см. Они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна с жестким каркасом рюкзака с подвешенными под ним аккумуляторными батареями и парой плоских подлокотников с ручным управлением на них.

Полет на коптерпаке Скриншот видео

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Если беспилотные летательные аппараты с четырьмя или более роторами могут самостабилизироваться и достигать контроля, просто изменяя скорости своих фиксированных роторов, то двухроторная конструкция делает это путем вращения своих роторов для вектора тяги.

А расположение здесь выглядит на удивление удобным для полета. Пилот взлетает стабильно и контролируемо, поднимается на откровенно пугающую высоту над пляжем, затем демонстрирует движение коптерпака вперед и вбок и управление рысканием с помощью нескольких слегка агрессивных поворотов, прежде чем очень мягко приземлиться.

Полет над пляжем Скриншот видео

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Учитывая небольшой размер аккумуляторной батареи и хорошо известные проблемы с плотностью энергии литиевых батарей, мы не ожидаем, что она будет оставаться в воздухе очень долго на данном этапе. Вероятно, это главный фактор, почему он выглядит так неуклюже. Роторы большого диаметра создают подъемную силу более эффективно, чем роторы меньшего размера, поэтому коптерпаку нужны эти большие вентиляторы, пока накопление энергии не станет решенной проблемой.

Что касается безопасности, ну, его двухроторная установка не предлагает ничего в плане избыточности, пилот, безусловно, ставит свою жизнь на прочность этих двух карбоновых труб, и его мотоциклетное оборудование вряд ли что-то даст падения с высоты 15 м.

Напомним, ранее сообщалось, что в США испытали реактивный ранец в реальных условиях.