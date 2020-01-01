Жесткий диск с графеном сохранит в 10 раз больше данных

Найден способ увеличить плотность записи.

Используя графен, группа из Кембриджского университета заявляет о прогрессе в хранении данных, который больше похож на скачок, чем на шаг вперед. Новый дизайн открывает более высокие рабочие температуры для жестких дисков (HDD) и, как следствие, беспрецедентную плотность данных, которая, по словам команды, представляет собой десятикратное увеличение по сравнению с текущими технологиями.

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На жестком диске данные записываются на быстро вращающиеся пластины с помощью движущейся магнитной головки. Специальные слои, называемые верхними покрытиями на углеродной основе (COC), защищают эти пластины от механических повреждений и коррозии во время эксплуатации, хотя они могут работать только в определенном температурном диапазоне, а также занимают много места.

Исследователи из Кембриджа смогли заменить COC, используемые в коммерческих жестких дисках, на от одного до четырех слоев графена, материала, который представляет собой один слой атомов углерода с невероятной прочностью и гибкостью, среди других очень ценных свойств. Тонкость графена позволила значительно сэкономить место, но также превзошла существующие COC в предотвращении механического износа, уменьшила коррозию в 2,5 раза, а также предложила двукратное снижение трения.

Но наиболее многообещающим было то, что включение слоев графена увеличило рабочую температуру жесткого диска. Это связано с тем, что это позволило команде использовать передовую технологию записи под названием Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), которая нагревает записывающий слой до более высоких температур и позволяет битам данных быть намного меньше и более плотно упакованными вместе, оставаясь при этом стабильными.

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HAMR несовместим с современными COC, но чудо-материал графен может выдержать тепло. Сочетание этого с экономией места привело к тому, что, по словам ученых, является беспрецедентной плотностью данных в 10 терабайт на квадратный дюйм, что в десять раз больше по сравнению с сегодняшними решениями.

"Демонстрация того, что графен может служить защитным покрытием для обычных жестких дисков и что он может выдерживать условия HAMR, - очень важный результат", - говорит д-р Анна Отт из Кембриджского центра графена, одна из соавторов этого исследования. "Это будет способствовать дальнейшему развитию новых жестких дисков с высокой плотностью записи".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали источник безграничной энергии из графена.