Что такое электростатическая индукция: Эксперименты

Какие виды индукции бывают и что это такое вообще?

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Что такое электростатическая индукция. Как движутся электроны? Как возникают молнии? И как с помощью электрического заряда можно преодолеть гравитацию?

Блогер Алексей Иванченко продемонстрирует генератор Ван де Граафа и капельницу Кельвина, на которых электростатику можно наблюдать более подробно.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать синий арбуз.