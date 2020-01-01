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Что такое электростатическая индукция: Эксперименты

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Какие виды индукции бывают и что это такое вообще?

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Что такое электростатическая индукция. Как движутся электроны? Как возникают молнии? И как с помощью электрического заряда можно преодолеть гравитацию?

Блогер Алексей Иванченко продемонстрирует генератор Ван де Граафа и капельницу Кельвина, на которых электростатику можно наблюдать более подробно.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать синий арбуз.

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Теги: видео, эксперименты
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