В Великобритании построят самый большой и глубокий бассейн в мире

Бассейн будет использоваться для космических программ.

Blue Abyss Ltd. строит в Корнуолле (Великобритания) самый большой и самый глубокий крытый бассейн в мире. Вмещает 42 000 м3 воды или, если использовать стандартную британскую единицу, 168 миллионов чашек чая. Он будет использоваться для тестирования современной подводной робототехники, а также станет первым в мире коммерческим центром подготовки космонавтов.

Бассейны - отличное место для тестирования многих морских технологий, а также для обучения водолазов или космонавтов в моделируемой невесомости. Имея контролируемую среду, инженеры, ученые и инструкторы использовали такие бассейны более века для тестирования новых технологий, изучения конструкции подводных лодок и решения сложных инженерных задач.

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Однако с обычными бассейнами можно сделать очень мало. Проекты 21 века становятся все более амбициозными, поэтому создаваемые бассейны должны быть столь же амбициозными, чтобы соответствовать меняющимся требованиям.

Предполагается, что объект Blue Abyss стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (212 миллионов долларов) будет построен в зоне Aerohub Enterprise Zone в аэропорту Корнуолл в Ньюки, недалеко от космопорта Корнуолл и исторической наземной станции Goonhilly. Бассейн будет иметь размеры около 50 м в длину, 40 м в ширину и достигать глубины 50 м в своей шахте шириной 16 м, что дает ему объем, эквивалентный 17 плавательным бассейнам олимпийского размера.

Разработанный бывшим инструктором по подводному плаванию и консультантом по вопросам управления Джоном Викерсом, при участии британского астронавта Тима Пика в консультативном совете Blue Abyss, участок площадью 4 га спроектирован британским архитектором Робином Партингтоном, который руководил проектированием. команда для лондонского небоскреба Gherkin. Он будет включать бассейн, центр подготовки космонавтов, центр производительности, гипобарическую и гипербарическую камеры, комнату для микрогравитации, учебный центр с шестью классными комнатами, а также мастерские, общественное питание и жилые помещения.

Бассейн будет достаточно большим, чтобы вместить копии модулей с Международной космической станции (МКС), и его можно будет использовать для испытаний подводных роботизированных кораблей и морских ветряных турбин. Его даже можно использовать для моделирования подводных пещер для тестирования аппаратов с дистанционным управлением и для обучения дайверов. Вспомогательное оборудование включает в себя раздвижную крышу, 30-тонный кран и средства для контроля температуры, освещения и солености бассейна, а также для моделирования различных течений на разной глубине.

После утверждения разрешения на строительство строительство должно занять около 18 месяцев, а открытие объекта запланировано на 2023 год.

Видео ниже знакомит с Blue Abyss.

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