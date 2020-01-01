SpaceX отправил новые солнечные батареи на МКС и посадил ракету в море

SpaceX запустила свою 17-ю ракету в году, отправив роботизированную грузовую капсулу Dragon к Международной космической станции, прежде чем совершить посадку в море.

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Двухступенчатая Falcon 9 оторвалась от пусковой площадки в Космическом центре Кеннеди NASA, отправив пополнение запасов для миссии на МКС. Dragon доставит 3311 кг материалов для научных экспериментов и оборудования, в том числе две новые солнечные батареи для энергосистемы космической станции.

Примерно через 9 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, совершив плавную посадку на один из дронов SpaceX в Атлантическом океане. Судно под названием "Конечно, я все еще люблю тебя" - одно из двух во флоте эвакуационных судов компании, которые ловят падающие ускорители и возвращают их в порт для дальнейшего использования.

Планируется, что Dragon прибудет на станцию ​​и пришвартуется к космическому порту модуля Harmony в субботу в 12:00 по Киеву. На орбитальной лаборатории уже есть еще один аппарат SpaceX: Crew Dragon "Endeavour", запущенный 23 апреля с экипажем из четырех астронавтов. (Это не первый случай, когда два Dragon припаркованы одновременно; это становится все более распространенным явлением.)

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Метеорологи 45-й метеорологической эскадрильи предсказали ненадежную погоду для сегодняшнего запуска с вероятностью образования кучевых облаков и полета из-за осадков. Во Флориде лето, что может означать послеобеденные грозы. Но мать-природа поспособствовала запуску, и ракета смогла оторваться от земли, как и ожидалось.

Ракета-носитель первой ступени, представленная в сегодняшнем полете, известная как B1067, представляла собой совершенно новую ракету Falcon 9. Совершенно белый внешний вид пусковой установки резко контрастирует с закопченными ветеранами, которые уже в этом году переправляли в космос все другие миссии для калифорнийской космической компании.

Посадка ознаменовала 86-е приземление первой ступени Falcon с тех пор, как SpaceX восстановила свой первый ускоритель в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустит в космос светящихся кальмаров и пять тысяч тихоходок.