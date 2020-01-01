Новый iPad Pro получит беспроводную зарядку и стеклянную заднюю панель

Замена задней панели связана именно с беспроводной зарядкой.

Согласно новому отчету Bloomberg, Apple работает над новой версией iPad Pro с беспроводной зарядкой. Чтобы приспособиться к этой технологии, Apple, как сообщается, перейдет на стеклянную заднюю панель для новых моделей, а не на алюминий, который есть на задней части каждого выпущенного iPad.

Читай также: Apple может выпустить iPad Pro со стилусом

Сообщается, что Apple тестирует систему магнитной зарядки для нового iPad Pro, аналогичную разъему MagSafe, представленному в моделях iPhone 12 в прошлом году. Согласно отчету, Apple может также включить обратную беспроводную зарядку в новый iPad Pro, что позволит iPad самому служить точкой беспроводной зарядки.

Apple только что выпустила новый iPad Pro M1 со светодиодным дисплеем Mini LED , а модель с беспроводной зарядкой, как сообщается, будет готова не раньше следующего года. Однако Bloomberg также сообщает, что Apple выпустит обновленный iPad Mini в 2021 году с более узкими рамками экрана. Неясно, переключится ли он на Face ID, такой как iPad Pro, или Touch ID на кнопке питания, как iPad Air - в отчете Bloomberg говорится только, что «удаление его кнопки Home также было протестировано».

Сообщается, что наряду с новым iPad Mini Apple также планирует выпустить более тонкую версию 10,2-дюймового iPad. Оба продукта, скорее всего, будут выпущены примерно в конце года.

Напомним, ранее сообщалось, что в новый iPad Pro установили 90 магнитов.