У интернет-спутников Илона Маска возникли юридические проблемы

Растущий бизнес SpaceX в области спутникового Интернета сталкивается с юридическими проблемами.

В конце апреля Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила модификацию, которую SpaceX внесла в конструкцию своего мегасозвездия Starlink которое обеспечивает передачу широкополосных услуг с помощью спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

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Эта модификация, которую SpaceX предложила в апреле 2020 года, распространяется на лицензию, которую FCC уже предоставила. Он перемещает рабочую высоту для более чем 2800 будущих спутников Starlink намного ниже, от от 1100 до 1300 километров до примерно 550 км - тот же участок НОО, на котором сейчас находятся активные корабли Starlink. (На сегодняшний день SpaceX запустила более 1700 спутников Starlink, подавляющее большинство из которых находятся на высоте 540 км)

Одобрение модификации не устраивает двух других игроков в области спутниковой связи. На прошлой неделе и Dish Network Corp., и Viasat подали апелляции в Апелляционный суд Соединенных Штатов по округу Колумбия, прося признать постановление об утверждении незаконным и отменить.

Апелляция Dish характеризует одобрение Федеральной комиссии по связи как “произвольное, капризное и необоснованное“ и утверждает, что оно противоречит как собственным правилам агентства, так и Конституции США.

Приказ об утверждении “делегирует SpaceX часть собственной установленной законом ответственности FCC по обеспечению того, чтобы собственные операции SpaceX не вызывали неприемлемых помех, и передает другую часть этой ответственности ITU без какого-либо существенного надзора со стороны FCC, что является нарушением. статьи I Конституции и доктрины неделегирования“, - говорится в обращении.

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ITU - это Международный союз электросвязи, агентство Организации Объединенных Наций, которое, помимо прочего, управляет мировым спутниковым радиочастотным спектром.

В апелляции Viasat также описывается одобрение FCC как произвольное, капризное и противоречащее закону. Например, в документе утверждается, что приказ нарушает как Закон о национальной экологической политике (NEPA), так и постановление FCC о реализации NEPA, известное как 47 CFR § 1.1307 (c).

Viasat “сталкивается с рядом вреда со стороны Starlink, в том числе с риском столкновения с обломками, связанными с группировкой спутников SpaceX; затратой времени и ресурсов на избежание столкновений или помех со стороны спутников SpaceX или связанных с ними обломков; а также конкурентный ущерб от использования SpaceX это экологически безответственное созвездие, которое напрямую конкурирует с Viasat на рынке услуг спутниковой широкополосной связи“, - говорится в обращении.

Действия Dish и Viasat далеко не беспрецедентны; многие решения FCC подлежат апелляции, сказал Space.com бывший чиновник FCC.

Суды обычно предоставляют FCC широкую свободу действий при принятии решений, добавил бывший чиновник, который не пожелал называть своего имени. Но эта закономерность может не иметь места в данном случае, особенно с учетом того, что Viasat ссылается на NEPA - акт, с которым FCC до настоящего времени не сталкивалась.

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Апелляционный суд округа Колумбия, вероятно, в ближайшие несколько недель примет решение, следует ли приостановить запуск Starlink, добавил этот єкс-чиновник. И отказ в апелляции, вероятно, не будет последним словом в этом вопросе.

Starlink уже предоставляет интернет-услуги в некоторых областях в рамках программы бета-тестирования. Но SpaceX по-прежнему стремится разместить намного больше спутников: компания уже получила одобрение FCC на запуск 12 000 космических аппаратов Starlink и подала документы в ITU еще на 30 000 спутников.

Другие компании также стремятся построить широкополосные мегасозвездия. Например, OneWeb уже запустила 218 интернет-спутников для своей сети, которая, как предполагается, первоначально будет состоять из почти 650 космических аппаратов. А Amazon планирует собрать собственную группировку из 3200 спутников под названием Project Kuiper, хотя ни один из этих спутников до сих пор не запущен.

Бывший чиновник Федеральной комиссии по связи описал нынешнюю ситуацию как новую космическую гонку, стремление “посмотреть, кто сможет доставить столько оборудования в космос, прежде чем какой-либо правительственный орган - будь то суды США, МСЭ или кто-то еще - скажет нет“.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX начал отбор тестеров космического интернета.