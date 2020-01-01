Huawei показал флагманский телефон P50

Взгляните на гигантский массив камер P50.

Во время прямой трансляции Huawei HarmonyOS компания впервые представила свой будущий телефон серии P50. Было дано несколько спецификаций, и в нем не говорилось о ценах или дразнили дату выпуска, но шипящая катушка действительно показала крупный план его интересного массива камер.

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Видны четыре линзы камеры и две вспышки. Трудно сказать, что именно мы получим с этим телефоном с точки зрения количества мегапикселей и размера сенсора; Фотография ниже подтверждает, что Huawei работает вместе с Leica над своей оптикой. Нам придется подождать, чтобы увидеть, улучшила ли Huawei свои телеобъективы для перископа, с которыми мой коллега Сэм Байфорд увидел отличные результаты на P40 Pro Plus.

Huawei P50 huawei

Компания заявляет, что «поднимет мобильную фотографию на новый уровень». Учитывая, что размер выступа камеры, похоже, увеличился по сравнению с P40 Pro Plus, кажется разумным, что Huawei могла втиснуть несколько еще более крупных датчиков и линз в P50.

Вы можете увидеть тизер с отметкой времени в видео на YouTube ниже:

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Что касается остальной части телефона, все, что нам нужно сказать, - это то, что исполнительный директор Huawei Ричард Ю сказал во время прямой трансляции: у него будет “легкий дизайн“ и “культовый“ язык дизайна. P50, скорее всего, будет поставляться со встроенной новой операционной системой HarmonyOS от Huawei, но она не подтвердила это на видео (или даже не показала, что дисплей включен, если на то пошло).

Что касается того, когда он может быть выпущен, компания заявила, что “пытается выяснить, как сделать этот замечательный продукт доступным для вас“. Это означает, что Huawei, как и все технологические компании в настоящее время, борется с последствиями глобального дефицита полупроводников. Санкции США, наложенные на компанию, замедлили производство собственных запчастей, что также может вызвать проблемы с поставками процессоров Kirin. С этой целью планшет MatePad Pro, о котором он объявил вчера, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon вместо одного из собственных процессоров Huawei.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может перенести выход смартфона P50 на несколько месяцев.