WhatsApp можно будет использовать сразу на четырех устройствах

Также появятся долгожданные функции.

WhatsApp подтвердил, что в ближайшие месяцы поддержка нескольких устройств, о которой давно ходят слухи, перейдет в публичную бета-версию, что позволит пользователям получать доступ к своим учетным записям с четырех связанных устройств. Также были официально анонсированы новые функции "однократного просмотра" и "режим исчезновения". Об этом было сказано в интервью генерального директора Facebook Марка Цукерберга и главой WhatsApp Уиллом Кэткартом.

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Кэткарт не стал подтверждать сообщения о том, что WhatsApp разрабатывает приложение для iPad, но сказал, что поддержка нескольких устройств сделает возможным использование WhatsApp на iPad.

Помимо поддержки нескольких устройств, Цукерберг также подтвердил, что WhatsApp добавляет новую функцию "однократного просмотра", которая позволит пользователям отправлять контент, который исчезает после его просмотра. Сервис также расширяет функцию исчезающих сообщений, которая в настоящее время позволяет удалять сообщения по истечении заданного периода времени. В будущем новый позволит вам включать исчезающие сообщения во всех чатах.

Генеральный директор Facebook подтвердил, что функция нескольких устройств не поставит под угрозу сквозное шифрование, которое WhatsApp предлагает для сообщений, отправляемых между людьми. "Он по-прежнему будет зашифрован из конца в конец", - написал Цукерберг. "Это была большая техническая задача - заставить все ваши сообщения и контент должным образом синхронизироваться между устройствами, даже если аккумулятор вашего телефона разрядился, но мы решили эту проблему и с нетерпением ждем ее выхода!"

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WhatsApp не сообщил, когда ожидается запуск функций,но Каткарт сказал, что поддержка нескольких устройств выйдет в публичную бета-версию "в ближайшие месяц или два".

Помимо поддержки нескольких устройств, WABetaInfo также сообщил, что WhatsApp работает над новой функцией зашифрованного резервного копирования чата, защищенной паролем, которая, наконец, может позволить пользователям передавать историю чатов между устройствами iOS и Android. WABetaInfo ранее обнаружил множество функций до их официального выпуска, в том числе добавление контактов с помощью QR-кодов и функцию исчезающих сообщений WhatsApp.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsApp отчитался о рекордном количестве пользователей.