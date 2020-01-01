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Тренды YouTube: Гигантское Lego весом в тонну и Океан Ельзи feat. alyona alyona

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В тренде - музыка и эксперименты.

ГИГАНТСКОЕ LEGO ВЕСОМ 1 ТОННА!

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Блогер GopherVid решил сделать гигантский кубик Lego, который бы весил тонну. Сначала он сделал форму из дерева, которую потом залил силиконом. И уже в силиконовую форму заливали гипс, чтобы получить блоки Lego.

Океан Ельзи - Країна дітей feat. alyona alyona 

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"Дети, которые проросли в небо страны ..." "Страна детей" - посвящение детям Украины, пострадавших в результате войны на востоке страны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера в День защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений.

Напомним, ранее в тренды попали Till Lindemann - Ich hasse Kinder и 23 вещи, которые вы захотите купить.

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Теги: тренды YouTube, видео
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