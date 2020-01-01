Huawei запустила свой аналог Android с новым планшетом и умными часами

Это ответ Китая на санкции США.

С тех пор, как телефоны Huawei и другие гаджеты были заморожены из-за санкциц США, они не могли запускать полнофункциональную версию Android с приложениями Google и Play Store. Теперь компания запустила собственную операционку: HarmonyOS.

Технически говоря, это на самом деле HarmonyOS 2, потому что программное обеспечение ранее использовалось на устройствах умного дома. Однако теперь HarmonyOS появляется на потребительских гаджетах: обновленные модели планшетов MatePad и Huawei Watch 3 помогают отметить это событие.

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HarmonyOS очень похож на Android - Huawei не прокомментировала сообщения о том, что она разделяет много кода с урезанной версией Android с открытым исходным кодом, свободной от Google, которую ей приходилось использовать на последних устройствах, таких как Huawei P40 .

У вас по-прежнему будут проблемы с получением нужных приложений на HarmonyOS, с теми же обходными путями - загрузкой неофициальных версий приложений или их клонированием с существующего устройства. У Huawei теперь есть собственный магазин приложений, но в нем отсутствуют многие из самых распространенных и популярных приложений, которые вы можете получить на Android.

Даже если HarmonyOS в настоящий момент выглядит и работает как базовый Android, он дает Huawei основу для построения и постепенного разрыва связей с программным обеспечением, которое в значительной степени контролируется Google. План состоит в том, чтобы программное обеспечение охватило все больше и больше устройств и даже привлекло других производителей.

Что касается аппаратного обеспечения, новые планшеты Huawei MatePad выйдут в трех размерах и оснащены тремя разными процессорами: 10,95-дюймовым MatePad (работает на Qualcomm Snapdragon 865), 10,8-дюймовым MatePad Pro (с Qualcomm Snapdragon 870) и 12,6-дюймовым. дюймовый MatePad Pro (с собственным чипсетом Huawei Kirin 9000E).

Новые планшеты MatePad представлены в трех размерах. huawei

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В 12,6-дюймовой модели используется передовая технология OLED-дисплеев, но частота обновления составляет 60 Гц; меньшие модели соглашаются на ЖК-дисплей, но должны выглядеть более плавно с частотой обновления 120 Гц. Все три планшета имеют разрешение 2560 x 1440 пикселей и поставляются с соответствующими интеллектуальными клавиатурами и стилусами. Все три модели поддерживают как проводную, так и беспроводную зарядку.

Хотя HarmonyOS может быть во многом основан на Android, он имеет определенный вид iPadOS на планшетах MatePad - например, внизу есть док с значками приложений, а на главном экране можно настроить ряд виджетов для легкого доступа к информации. Apple должна объявить о собственном ежегодном раунде обновлений программного обеспечения, включая новые версии для iOS и iPadOS, на конференции WWDC на следующей неделе.

MatePad huawei

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Цена на стандартный 10,95-дюймовый MatePad начинается с 399 евро за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, хотя планшеты вряд ли будут широко доступны за пределами Европы и Азии. 12,6-дюймовый MatePad Pro продается по цене 799 евро с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, хотя пока нет цены на 10,8-дюймовую модель Pro.

Также есть совершенно новые умные часы Huawei Watch 3 с HarmonyOS на борту. Носимое устройство оснащено 1,43-дюймовым OLED-дисплеем, работающим с частотой обновления 60 Гц, и в него встроены все обычные функции фитнеса и отслеживания состояния здоровья (включая поддержку сотни режимов тренировок). Также включены частота пульса, SpO2 и отслеживание сна. Huawei обещает минимум три дня автономной работы, и будет возможность подключения 4G, если вы хотите использовать их без телефона.

Умные часы Huawei Watch 3 продолжают традицию стильных умных часов Huawei huawei

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Как и в случае с планшетами, вопросы будут касаться поддержки приложений, но Huawei Watch 3 выглядят так же безупречно, как и предыдущие умные часы Huawei. Модель Pro доступна из более высококачественных материалов, а также с более точным GPS.

Умные часы Huawei Watch 3 huawei

Что касается часов, у нас на данный момент цены только в Великобритании: 349,99 фунтов стерлингов (около 495 долларов США) за стандартную модель и 499,99 фунтов стерлингов (около 710 долларов США) за Pro, так что это довольно большая наценка за эти премиальные материалы. Все упомянутые устройства поступят в продажу на некоторых рынках в конце этого месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может перенести выход смартфона P50 на несколько месяцев.