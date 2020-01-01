Сублиматор для космических консервов своими руками: Эксперименты
Как быстро такая техника будет высушивать пищу?
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Вы наверняка знаете, что для космической станции еду сублимируют - полностью убирают всю влагу, чтобы она была легче. Блогер из Огненное ТВ решил сделать такой сублиматор собственными руками. Что у него получилось?
Напомним, ранее блогеры показали, что находится внутри Чернобыльской АЭС.
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