Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сублиматор для космических консервов своими руками: Эксперименты

Комментариев: 0
Как быстро такая техника будет высушивать пищу?

Читай также: Какая защита от шума лучше: Эксперименты

Вы наверняка знаете, что для космической станции еду сублимируют - полностью убирают всю влагу, чтобы она была легче. Блогер из Огненное ТВ решил сделать такой сублиматор собственными руками. Что у него получилось?

Напомним, ранее блогеры показали, что находится внутри Чернобыльской АЭС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь