Сублиматор для космических консервов своими руками: Эксперименты

Как быстро такая техника будет высушивать пищу?

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Вы наверняка знаете, что для космической станции еду сублимируют - полностью убирают всю влагу, чтобы она была легче. Блогер из Огненное ТВ решил сделать такой сублиматор собственными руками. Что у него получилось?

Напомним, ранее блогеры показали, что находится внутри Чернобыльской АЭС.