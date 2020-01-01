Покорение Венеры: NASA объявило о двух новых миссиях к 2030 году

Космическое агентство потратит 500 миллионов на миссии.

NASA объявило о двух новых миссиях к Венере, которые начнутся в конце десятилетия и нацелены на изучение того, как ближайший планетарный сосед стал адским ландшафтом, в то время как наша собственная процветала.

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"Эти две сестринские миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на поверхности", - сказал Билл Нельсон, недавно утвержденный администратор агентства.

"Они предложат всему научному сообществу возможность исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет".

По программе NASA Discovery было выделено около 500 миллионов долларов США, запуск каждой из которых ожидается в период с 2028 по 2030 год.

Обе миссии были выбраны в результате конкурентного процесса экспертной оценки, основанного на их научной ценности и осуществимости их планов.

DAVINCI +, что означает "Исследование благородных газов, химии и визуализации Венеры в глубокой атмосфере", соберет более подробную информацию о составе атмосферы Венеры, в основном двуокиси углерода, чтобы узнать, как она формировалась и развивалась.

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Миссия также стремится определить, был ли когда-то на планете океан.

Спускаемый шар пронесется сквозь плотную атмосферу, пронизанную облаками серной кислоты.

Он точно измерит уровни благородных газов и других элементов, чтобы узнать, что привело к безудержному парниковому эффекту, который мы наблюдаем сегодня.

DAVINCI + также вернет первые изображения с высоким разрешением "мозаики" планеты, геологических особенностей, примерно сопоставимых с земными континентами, существование которых предполагает, что у Венеры есть тектоника плит.

Результаты могут изменить представление ученых о формировании планет земной группы.

Другая миссия называется VERITAS, что является аббревиатурой от "Излучательная способность Венеры, Радиология, InSAR, Топография и Спектроскопия".

Это будет направлено на нанесение на карту поверхности Венеры с орбиты и изучение геологической истории планеты.

Используя форму радара, которая используется для создания трехмерных конструкций, он будет отображать высоту поверхности и подтверждать, происходят ли на планете еще вулканы и землетрясения.

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Он также будет использовать инфракрасное сканирование для определения типа горных пород, который в значительной степени неизвестен, и того, выделяют ли действующие вулканы водяной пар в атмосферу.

В то время как миссию возглавляет NASA, Немецкий аэрокосмический центр предоставит инфракрасный картограф, а Итальянское космическое агентство и Французский национальный центр космических исследований внесут свой вклад в радар и другие части миссии.

"Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра", - сказал Том Вагнер, ученый программы NASA Discovery. "Это будет так, как если бы мы заново открыли планету".

Последним орбитальным аппаратом NASA по исследованию Венері был "Магеллан", который прибыл в 1990 году, но с тех пор другие корабли уже пролетали мимо.

Напомним, ранее сообщалось, что в отсутствии жизни на Венере обвинили Юпитер.