Китайское раскладное кресло продали за 8,5 миллиона долларов

Этот кресло использовал император во время поездок на охоту.

Мировой рекорд стоимости кресла для отдыха на этой неделе увеличился более чем вдвое, когда аукцион Christie's в Гонконге продал китайское складное подковообразное кресло XVII-го века за 65 975 000 гонконгских долларов (8 502 370 долларов), что намного превышает самый дорогой лот, приобретенный китайцем за 3 979 065 долларов на аукционе Poly в Пекине в декабре 2018 года.

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Это кресло, называемое цзяойи, произошло от складных стульев "хучан", которые на протяжении тысячелетий носили верхом на лошади монголы (по-китайски "хучан" означает "варварское ложе" - намек на давнюю вражду между двумя странами). Но однажды представленные Китаю во времена династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.), они превратились в важный идентификатор ранга, который могли легко переносить слуги, чтобы их хозяин чувствовал себя комфортно на общественных собраниях и в охотничьих поездках.

Складное кресло, проданное на Christie's в Гонконге 28 мая 2021 года за 65 975 000 гонконгских долларов (8 502 370 долларов США) Christie's

Императорская охота династии Цин часто была предметом картин Джузеппе Кастильоне, итальянского иезуита, который был придворным художником императора Цяньлуна.

На этой картине Кастильоне, озаглавленной "Охотничий патруль на оленей", изображена королевская свита, простирающаяся на многие километры Christie's

Стулья чаще всего носили, когда император отправлялся на свои ежегодные охотничьи забавы, где его массивная свита телохранителей, наложниц и слуг, несущих все, что ему могло понадобиться в "дикой природе", часто растягивалась на многие километры. Таким образом, цзяойи также называли "стулом охотника".

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Ссылки на такие стулья даже стали частью китайского языка - "первый складной стул" (ди и ба цзяои) - известная китайская поговорка, обозначающая самое почетное место в общественном зале.

Самыми богато украшенными и престижными цзяоями были изделия с подковообразной спинкой, а выставленный на аукцион предмет - один из менее чем 100 сохранившихся предметов, которые были созданы для аристократии времен династий Цин и Мин.

Спинка складного кресла цзяойи XVII века Christie's

Стул стоимостью 8,5 миллионов долларов примечателен исключительно красивым рельефным орнаментом Цилинь. Цилинь - имперский символ процветания и удачи, соответствующий значкам династий Мин (1368–1644 гг. Н.э.) и Цин (1644–1912 гг. Н.э.). Согласно указу 1391 года, значки с изображением Цилиня носили герцоги, маркизы, графы и зятья императора.

Напомним, ранее сообщалось, что заявление о приеме на работу Стива Джобса продали на аукционе.