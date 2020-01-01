Тренды YouTube: Till Lindemann - Ich hasse Kinder и 23 вещи, которые вы захотите купить

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Till Lindemann - Ich hasse Kinder

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich hasse Kinder (“Я ненавижу детей“).

Действие клипа разворачивается в Москве в 1989 году. На кадрах присутствуют пионеры, советская символика, мироточащий бюст Ленина и Красная площадь. Герой Линдеманна из мести жестоко расправляется с бывшими одноклассниками, которые издевались над ним в детстве. За это в финале он предстает перед судом.

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